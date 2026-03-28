Tecnología

Estas son las IA que no conocía y le ayudarán antes y durante estas vacaciones: guía de cómo utilizarlas

Un estudio realizado en EE. UU. demostró que el 55 % de los viajeros utiliza esta herramienta tecnológica para viajar.

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Camilo Eduardo Velásquez

Camilo Eduardo Velásquez

28 de marzo de 2026, 6:00 a. m.
Las IA reveladas por un estudio elaborado en Estados Unidos son poco conocidas.
Las IA reveladas por un estudio elaborado en Estados Unidos son poco conocidas. Foto: Composición SEMANA | Getty

Un informe elaborado por McKinsey & Company reveló que el 55 % de los viajeros utiliza aplicaciones basadas en esta tecnología para organizar sus viajes, lo que evidencia que los turistas tienen la IA como parte de su equipaje.

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Paralelamente, otro estudio de la firma de investigación YouGov Survey revela que asistentes inteligentes como ChatGPT se emplean ampliamente para la planificación de itinerarios personalizados (55 %), la búsqueda de sugerencias gastronómicas y recreativas (46 %), la recomendación de sitios de interés en los destinos (45 %) y la obtención de información en tiempo real sobre interrupciones, clima y eventos (37 %).

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ChatGPT y Gemini son los más utilizados, aunque no son las únicas que les permiten a los viajeros optimizar su planeación. Foto: Getty Images

Sin embargo, a pesar de que ChatGPT y Gemini, siendo las más conocidas, pueden brindar diferentes alternativas interesantes para los viajeros, el medio especializado en tecnología, WIRED, creó una guía con otras aplicaciones poco conocidas:

La IA no puede planear el viaje completamente y, según especialistas citados por el medio, esta herramienta debe ser “utilizada por fases y combinar distintas aplicaciones con diversos niveles de especialización”.

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  • Inspiración

Si aún no se ha definido un destino para el periodo vacacional, es aconsejable recurrir a herramientas como ChatGPT, GuideGeek, Mindtrip y DocnetPro, que facilitan el descubrimiento de lugares mediante recomendaciones curadas que incluyen alojamientos, actividades y rutas.

  • Planeación

En esta etapa, aplicaciones como Trip Planner AI, iplan.ai y Wonderplan permiten generar planes personalizados considerando factores como presupuesto, duración del viaje y tipo de actividades deseadas.

  • Presupuesto

Existen aplicaciones como Hopper, que predice cuándo la compra de un vuelo puede resultar más económica; Skyscanner, que compara precios de vuelos, hoteles y renta de vehículos; y Trip Planner AI, que, además de funciones similares, incorpora opciones para dar seguimiento a los gastos.

  • Asistencia en tiempo real

Durante el viaje, la IA puede funcionar como un asistente en el destino capaz de ofrecer información actualizada sobre rutas de transporte alternas, eventos, condiciones climáticas, opciones gastronómicas o imprevistos. En este caso se recomiendan herramientas como Gemini integrado en Google Maps, Tourist: Trip Plan y AVA Travel.

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Además, el medio hace dos recomendaciones que son clave para el uso de estas herramientas tecnológicas a la hora de viajar.

  • La IA no sustituye el criterio humano. Por ello, siempre se recomienda verificar la información proporcionada por los chatbots para prevenir inconvenientes, como información que no esté actualizada o rutas fuera de servicio.
  • Es fundamental emplear instrucciones claras y con contexto. Los resultados serán más precisos y útiles si, en lugar de preguntar “¿A dónde viajar estas vacaciones?”, se formula una solicitud que incluya datos como lugar de origen, destino deseado, duración del viaje y presupuesto disponible.