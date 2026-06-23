Ni ventilador ni aire acondicionado: el método que recomiendan expertos para mantener la casa fresca

Las altas temperaturas que se registran en diferentes regiones han llevado a muchas personas a buscar alternativas para hacer más llevaderos los días de calor. Aunque el aire acondicionado suele ser la primera opción, no siempre está disponible o puede representar un gasto considerable en la factura de energía.

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Por esta razón, especialistas en confort térmico recomiendan adoptar hábitos que permitan evitar que el calor se concentre dentro de la vivienda. Una de las medidas más efectivas consiste en impedir que los rayos del sol ingresen directamente a las habitaciones durante las horas de mayor intensidad, especialmente en la tarde, cuando las paredes y ventanas acumulan gran parte de la temperatura exterior.

La ventilación también juega un papel fundamental. En lugar de mantener puertas y ventanas abiertas durante todo el día, los expertos aconsejan aprovechar los momentos en los que el ambiente exterior es más fresco, como las primeras horas de la mañana o la noche. Esto facilita la renovación del aire y ayuda a disipar el calor retenido en el interior.

Otro aspecto que suele pasar desapercibido es el uso de electrodomésticos. Aparatos como hornos, secadoras o incluso algunos equipos electrónicos generan calor adicional, por lo que utilizarlos en horarios más frescos puede contribuir a mantener una temperatura más agradable dentro de la vivienda.

Los textiles también pueden marcar la diferencia. Durante los días más calurosos, se recomienda optar por sábanas y cortinas fabricadas con materiales ligeros y transpirables, ya que favorecen la circulación del aire y reducen la sensación de sofoco, especialmente durante la noche.

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Asimismo, crear corrientes de aire entre diferentes habitaciones puede mejorar significativamente el ambiente dentro de la casa. Este efecto permite que el aire caliente salga con mayor facilidad y sea reemplazado por aire más fresco, una estrategia sencilla que puede generar una sensación de alivio inmediata.

Aunque ninguna de estas medidas elimina por completo el calor, la combinación de varias de ellas puede ayudar a reducir la temperatura interior y hacer que los espacios sean mucho más cómodos. En temporadas de altas temperaturas, pequeños cambios en la forma de ventilar, iluminar y utilizar los espacios pueden tener un impacto mayor del que muchas personas imaginan.