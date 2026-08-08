La inteligencia artificial continua en un momento de transformación, en donde existen diferentes puntos de asimilación en donde mayormente se ha comentado el temor a ser reemplazado por la tecnología. La IA ha cambiado también como en la manera en que millones de personas estudian, trabajan y resuelven tareas cotidianas, sin embargo, para el matemático colombiano Jaime García Serrano, conocido como “La calculadora humana”, el verdadero riesgo no está en el desarrollo de esta tecnología, sino en el uso que las personas hacen de ella.

Durante una entrevista con Semana, el experto aseguró que el avance de estas herramientas no debería desplazar las habilidades básicas de aprendizaje, especialmente en áreas como las matemáticas, donde considera que el razonamiento sigue siendo indispensable.

La preocupación no es la IA, sino la dependencia

Lejos de rechazar la inteligencia artificial, García Serrano afirmó que la tecnología representa un avance importante. No obstante, considera que el problema aparece cuando las personas dejan de ejercitar sus capacidades y confían por completo en las respuestas que ofrecen las plataformas digitales.

“No hay que ir en contra de la tecnología, sino al abuso”, afirmó Jaime García Serrano. El matemático explicó que, durante las conferencias que ha dictado en colegios y universidades, ha encontrado estudiantes con dificultades para realizar operaciones que antes eran consideradas elementales.

El matemático alertó sobre la pérdida de conocimientos esenciales entre algunos estudiantes. Foto: Guillermo Torres Reina - SEMANA

Según relató, incluso docentes universitarios le han expresado su preocupación por el nivel de conocimientos básicos que presentan algunos jóvenes. “Hay muchos universitarios que no se saben las tablas de multiplicar. Y eso es increíble y lo he comprobado”, señaló.

El uso temprano de dispositivos también influye

Para García Serrano, la facilidad con la que los niños tienen acceso a teléfonos inteligentes desde edades muy tempranas también influye en la manera como enfrentan el aprendizaje.

El matemático sostuvo que la comodidad de obtener respuestas inmediatas puede reducir el interés por comprender los procedimientos detrás de cada ejercicio. “El problema es eso, porque el niño o la persona no va a pensar”, comentó al referirse a la dependencia de los dispositivos electrónicos.

A su juicio, desarrollar la capacidad de analizar y resolver problemas continúa siendo una habilidad que no debería reemplazarse por completo con herramientas tecnológicas.

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El reto que plantea a la inteligencia artificial

Durante la conversación, García Serrano también se refirió a las demostraciones matemáticas que realiza mentalmente y aseguró que existen procesos que, desde su experiencia, las plataformas de inteligencia artificial todavía no desarrollan de la misma manera.

Invitó a comprobarlo mediante algunos de los cálculos que él suele resolver y afirmó: “Sí da el resultado, pero porque hay una calculadora y da la respuesta. Pero que le diga paso a paso cómo se sacan cada decimal, no lo hace”.

El talento humano, una ventaja que sigue siendo necesaria

En la parte final de la entrevista, “La calculadora humana ”envió un mensaje a estudiantes y padres de familia sobre la importancia de fortalecer las capacidades propias en un contexto donde la inteligencia artificial gana cada vez más espacio.

El matemático considera que las herramientas digitales continuarán evolucionando, pero sostiene que las habilidades individuales seguirán siendo un factor diferenciador.

“La inteligencia artificial ya está dejando muchas carreras a un lado y el futuro es el talento que uno nace con él. Tiene que trabajarlo para uno sobresalir”, afirmó.

El matemático invitó a fortalecer las habilidades propias en la era de la inteligencia artificial. Foto: Guillermo Torres Reina - SEMANA

Para el colombiano, cultivar conocimientos desde las bases y mantener el hábito de razonar permitirá que las nuevas generaciones aprovechen la tecnología sin depender completamente de ella.