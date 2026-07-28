¿Adiós al celular en los colegios de Bogotá? Las estrictas restricciones que prepara Bogotá para 412 colegios

La Secretaría de Educación de Bogotá prepara una resolución para regular el uso de teléfonos celulares, relojes inteligentes y otros dispositivos electrónicos en las 412 instituciones educativas oficiales del Distrito.

¿Cuándo entregan resultados del Icfes y las pruebas Saber 11.° en 2026 y cómo consultarlos? Ojo a las fechas clave

La iniciativa, que abarcará tanto el horario de clases como los descansos, busca mitigar las distracciones en el aula, frenar el ciberacoso y promover la interacción presencial entre los estudiantes, contemplando excepciones para usos pedagógicos y según la edad.

Según declaraciones de la secretaria de Educación, Julia Rubiano, la norma responde a diagnósticos sobre los efectos del uso excesivo de pantallas en niños, niñas y adolescentes.

“Aplicaría principalmente a los colegios oficiales del Distrito. Es una resolución que hablará de edades, de momentos vitales, de distintos momentos en el colegio y que, por supuesto, invita también a las familias, porque esto no es solo un asunto del colegio”, señaló la funcionaria.

Las mediciones de la entidad revelan que, aunque los estudiantes estiman pasar unas seis horas al día en sus teléfonos, los registros objetivos muestran promedios reales de entre 7,3 y 9 horas diarias, concentradas principalmente en redes sociales, mensajería y videojuegos.

La regulación no establecerá un veto absoluto. La funcionaria aclaró que la resolución definirá lineamientos diferenciados por edad y momentos del día escolar. En la primera infancia, la exposición será mínima, mientras que en los niveles superiores se autorizará el uso de herramientas tecnológicas cuando responda a un uso académico específico y guiado por los docentes.

Un punto central del proyecto radica en los recreos. La administración distrital busca restringir el acceso personal a pantallas durante los descansos para estimular el juego al aire libre y la sociabilidad. Experiencias en el sector privado sustentan la propuesta: un estudio de la Unión de Colegios Internacionales con la Universidad de Stanford indicó que el 71 % de los profesores percibe mejor concentración y el 52 % nota mayor participación cuando se limita la utilización de dispositivos.

La propuesta del Distrito se desarrolla de forma paralela a la implementación del Decreto 0769 de 2026, reglamentario de la Ley 2489 de 2025 sobre entornos digitales seguros para menores de edad.

Esta normativa nacional impone obligaciones directas a plataformas tecnológicas como TikTok, Instagram y YouTube, exigiendo la verificación efectiva de la edad, la eliminación de contenido de abuso infantil y la prohibición del perfilamiento comercial y rastreo de datos biométricos de menores.

Frente al marco nacional, Rubiano señaló que, si bien hay avances, persisten vacíos en cuanto a la voluntariedad de ciertos compromisos de las plataformas, por lo que reiteró la necesidad de fijar límites de edad más precisos y herramientas de autorregulación eficaces.

¿Cuáles son los retos clave que tiene Viviane Morales como ministra de Educación?

Por su parte, los colegios públicos deberán ajustar sus Proyectos Educativos Institucionales y manuales de convivencia para incorporar rutas de prevención del ciberacoso y talleres de mediación digital con padres de familia, apoyados por recursos del Ministerio de Educación.

La Secretaría de Educación adelantará la discusión del documento en los 19 foros educativos locales entre el 14 de agosto y el 4 de septiembre, fecha previa a la presentación oficial de la resolución para la capital.