Si su celular se calienta demasiado, nunca cometa este error al intentar enfriarlo: podría dañar la batería más rápido

Es común que, mientras se utiliza el celular, el dispositivo comience a calentarse de forma inesperada. Cuando esto ocurre, el rendimiento suele disminuir, algunas funciones dejan de responder con normalidad e incluso tareas tan básicas como hacer una llamada pueden verse afectadas.

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Los teléfonos inteligentes están diseñados para operar dentro de un rango de temperatura específico. Si ese límite se supera, el sistema activa automáticamente mecanismos de protección para evitar daños en los componentes internos. Como consecuencia, el equipo puede funcionar con mayor lentitud, cerrar aplicaciones de manera inesperada o mostrar una advertencia indicando que necesita enfriarse antes de seguir utilizándose.

Según expertos de AVG, el sobrecalentamiento de un celular puede estar relacionado con un uso intensivo, la ejecución simultánea de varias aplicaciones, fallos en el software, la presencia de malware o la exposición prolongada al sol. Aunque es normal que el dispositivo aumente ligeramente su temperatura durante el uso, especialmente porque la batería de iones de litio genera calor al funcionar, un calentamiento constante o excesivo puede ser señal de un problema.

Por ejemplo, si pasa mientras se carga, el origen podría estar en un cable o un puerto de carga en mal estado, un cargador defectuoso o una batería deteriorada. Esta situación puede presentarse tanto en dispositivos Android como en iPhone.

El sobrecalentamiento del celular es un problema común que puede afectar el rendimiento del dispositivo. Foto: Getty Images

¿Qué hacer para enfriar el celular?

Una de las primeras medidas es retirar la funda, dado que algunos protectores dificultan la disipación del calor y hacen que el dispositivo tarde más en enfriarse.

También resulta útil activar el modo avión durante unos minutos. Esta función desactiva temporalmente conexiones como los datos móviles, el wifi y el Bluetooth, lo que reduce la actividad del equipo y disminuye el consumo de energía.

Después, lo más recomendable es colocar el smartphone en un lugar fresco, ventilado y alejado de la luz solar directa. Aunque pueda parecer una alternativa efectiva, nunca debe introducirse en el refrigerador ni en el congelador, dado que los cambios bruscos de temperatura pueden generar condensación y provocar daños en los componentes internos. Si es posible, ubicarlo cerca de un ventilador puede acelerar el proceso de enfriamiento.

Cuando el teléfono supera su temperatura, activa mecanismos de protección para evitar daños internos. Foto: Getty Images

Los fabricantes recomiendan utilizar los teléfonos en ambientes con temperaturas entre los 0 °C y los 35 °C. Superar ese rango de forma frecuente puede afectar el rendimiento del dispositivo, reducir la vida útil de la batería e incluso ocasionar daños permanentes en el hardware.

Si, pese a estas recomendaciones, el celular continúa sobrecalentándose con frecuencia, es posible que exista un problema interno, como una batería desgastada o un fallo en alguno de sus componentes. En ese caso, lo más conveniente es acudir a un servicio técnico de confianza para hacer un diagnóstico y determinar si es necesario reemplazar alguna pieza o efectuar una reparación.