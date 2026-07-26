Expertos lanzan advertencia: la computación cuántica podría romper la seguridad digital en segundos

Diversos expertos reunidos en la edición número 34 de Euskal Encounter, el encuentro de aficionados y profesionales de la informática que se celebra en el BEC de Barakaldo hasta este domingo, advirtieron que el avance de la computación cuántica transformará de forma profunda la criptografía actual, uno de los pilares de la ciberseguridad.

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Según explicaron, esta tecnología podría reducir de años a segundos el tiempo necesario para descifrar las claves que protegen transacciones bancarias, comunicaciones privadas e información sensible, un escenario que obligará a replantear los sistemas de seguridad digital.

En un comunicado, la organización del evento señaló que los especialistas coincidieron en que la computación cuántica ha dejado de ser una promesa exclusiva de los laboratorios para comenzar a ofrecer soluciones reales a algunos de los desafíos más complejos de la industria.

Los expertos destacaron que uno de los sectores con mayores cambios será precisamente la criptografía. La enorme capacidad de cálculo que tendrán los futuros ordenadores cuánticos permitiría romper con rapidez los sistemas de cifrado actuales, motivo por el que bancos, aseguradoras y otras grandes organizaciones ya han comenzado a adoptar tecnologías de criptografía poscuántica para anticiparse a este desafío.

Este avance pondría en riesgo la seguridad de transacciones bancarias, comunicaciones privadas e información crítica. Foto: Getty Images

Durante su intervención, el investigador sénior de Multiverse y especialista en computación cuántica, Borja Aizpurua Altuna, aseguró que “la criptografía, tal y como la conocemos, va a cambiar. No es una cuestión de si ocurrirá, sino de cuándo”.

Además, destacó que esta tecnología ya tiene aplicaciones en áreas como la optimización logística, la gestión de riesgos, la manufactura y la inteligencia artificial.

Expertos alertaron que la computación cuántica cambiará por completo la criptografía.

En la misma línea, el ingeniero de software de Multiverse Jorge Quevedo Durán afirmó que la computación cuántica “ya no pertenece al terreno de la ciencia ficción”, sino que forma parte del presente. Según explicó, actualmente ya se utiliza para optimizar rutas logísticas, seleccionar moléculas para investigaciones científicas y resolver problemas con millones de combinaciones posibles.

El especialista añadió que el desarrollo del hardware cuántico, con equipos cada vez más potentes y un mayor número de qubits, permitirá ampliar estas aplicaciones y abordar desafíos que la informática convencional no puede resolver de manera eficiente.

*Con información de Europa Press