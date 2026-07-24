“Los humanos probablemente ya no estarán a cargo”: la drástica profecía de Elon Musk para los próximos años

La evolución de la inteligencia artificial (IA) ha dejado de ser una simple herramienta para convertirse, según Elon Musk, en una fuerza imparable que redefinirá nuestra posición en la escala biológica. Lo que antes se percibía como una preocupación distante es ahora una realidad inminente que, en menos de una década, podría desplazar la voluntad humana del centro de las decisiones globales.

“Chris Nolan profanó a Homero”: Elon Musk arremete contra el director de ‘La Odisea’ y hace una promesa inesperada

El fin de la supremacía intelectual humana

Durante una entrevista grabada con la directora de The Economist, Zanny Minton Beddoes, Musk estima que en aproximadamente cinco años, la inteligencia artificial superará la suma de toda la capacidad intelectual de nuestra especie. Esta transición marca un punto de no retorno donde las habilidades humanas quedarían relegadas frente a la eficiencia de las máquinas.

Al ser consultado sobre si la humanidad tendrá el control del mundo en los próximos diez años, el empresario fue contundente: “Creo que es poco probable”, afirmó Musk en referencia a la permanencia del mando humano.

El empresario aseguró que los humanos podrían dejar de estar al mando en una década. Foto: AFP

Para ilustrar esta situación, Musk recurre a una analogía con el mundo animal. Explica que los humanos, como seres evolucionados, no son tan distintos de los ancestros primates, pero la brecha intelectual que se está creando se coloca en una posición vulnerable.

Según sus palabras: “Si la diferencia de inteligencia entre la IA y los humanos es mucho mayor que la diferencia entre la IA y los chimpancés, es difícil imaginar que los chimpancés sigan al mando”.

Una era de abundancia con un margen de extinción

A pesar de la pérdida de control, la visión de Musk no es puramente pesimista. Él visualiza un futuro donde la escasez desaparece gracias a la automatización extrema. “El resultado más probable es una era de asombrosa abundancia, donde cualquiera puede tener cualquier cosa que se le ocurra”, señaló el magnate. Este concepto de “abundancia” se refiere a una economía donde el costo de los bienes y servicios cae drásticamente porque la IA y los robots pueden producir todo lo necesario sin intervención humana.

El empresario imagina un futuro sin escasez, pero con riesgos para la humanidad. Foto: Getty Images

Sin embargo, esta utopía convive con un riesgo existencial que Musk no oculta. Aunque se muestra más relajado que en años anteriores, mantiene que existe entre un 10 % y un 20 % de probabilidades de que ocurra un desenlace fatal, como la rebelión de máquinas autónomas. Ante la imposibilidad de frenar este avance, su postura actual es de aceptación: “Creo que mi filosofía en este punto es: disfrutemos del viaje”.

La vigilancia entre competidores como tabla de salvación

Ante la velocidad de estos cambios, Musk propone un sistema de control que no dependa únicamente de los gobiernos, quienes a menudo carecen del conocimiento técnico profundo para regular la frontera de la IA. Su propuesta se basa en la desconfianza natural que existe entre las grandes empresas del sector.

Musk sugiere que las compañías líderes deberían revisar los modelos de sus rivales antes de que salgan al mercado, aprovechando que “los competidores tienen un incentivo para mantener la honestidad de los demás”. En este esquema, si una empresa detecta un riesgo de seguridad en el trabajo de otra, podría alertar a las autoridades para que intervengan. Esta colaboración forzada por la competencia busca minimizar las probabilidades de un resultado catastrófico, aceptando que, para bien o para mal, el camino hacia la aceleración total es inevitable.