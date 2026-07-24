¿Cuánto costó La Velada del Año VI? Esta sería la inversión detrás del evento de Ibai Llanos

En el mundo digital, uno de los eventos más esperados es La Velada del Año VI, organizada por el streamer español Ibai Llanos. La sexta edición se celebrará este sábado 25 de julio de 2026 y reunirá a algunos de los influencers, youtubers y creadores de contenido más populares del mundo hispanohablante.

La Velada del Año 6: todo lo que debe saber sobre el evento que promete romper los récords de ‘streaming’

Como ya es tradición, el espectáculo combinará combates de boxeo, presentaciones musicales y diversas sorpresas, con la expectativa de convertirse nuevamente en una de las transmisiones más vistas del año en internet.

La emisión comenzará a las 19:00 horas (hora de España peninsular). Desde ese momento, los espectadores podrán seguir en directo las peleas, los conciertos y el resto de actividades programadas para la jornada.

Quienes no consiguieron una entrada podrán ver el evento de forma completamente gratuita a través de los canales oficiales de Ibai Llanos en:

Twitch.

YouTube.

TikTok.

La organización confirmó que la transmisión estará disponible en estas plataformas para que millones de personas puedan disfrutar del espectáculo desde cualquier parte del mundo.

¿Cuánto habría costado organizar La Velada del Año VI?

El streamer no ha revelado cuánto costó producir esta edición. Sin embargo, diversos medios internacionales señalan que la plataforma fiscal TaxDown realizó una estimación basada en los gastos de años anteriores y en diferentes cálculos relacionados con la organización del evento.

Según esa proyección, La Velada del Año VI habría requerido una inversión cercana a los 10 millones de euros, una cifra que incluiría aspectos como la producción, el recinto, el montaje, los artistas invitados y la logística.

La organización espera reunir a millones de espectadores conectados desde distintos países. Foto: Getty Images

Los combates confirmados de La Velada del Año VI

La edición de este año contará con diez enfrentamientos protagonizados por reconocidos influencers, periodistas e influencers. Estas son las peleas confirmadas:

La Parce vs. Fabiana Sevillano.

Clersss vs. Natalia MX.

Edu Aguirre vs. Gastón Edul.

Marta Díaz vs. Tatiana Käer.

Viruzz vs. Gero Arias.

Alondrissa vs. Angie Velasco.

Lit Killah vs. Kidd Keo.

Samy Rivers vs. RoRo.

Plex vs. Fernanfloo.

IlloJuan vs. TheGrefg.

Las entradas para asistir al evento ya están completamente agotadas. No obstante, la organización indicó que, si se habilitan nuevos boletos, el anuncio se realizará únicamente a través de los canales oficiales.

Además de los combates, el evento volverá a apostar por la música en vivo con un cartel integrado por reconocidos artistas. Hasta el momento, están confirmadas las presentaciones de:

Yandel.

Juanes.

Lucho RK.

La Pantera.

Bad Gyal.

Anuel AA.

El evento podrá verse gratis a través de los canales oficiales de Twitch, YouTube y TikTok de Ibai Llanos. Foto: Getty Images

Los organizadores también adelantaron que habrá artistas invitados cuya identidad se revelará durante la transmisión, por lo que el espectáculo aún guarda algunas sorpresas para los espectadores.

Con una propuesta que combina deporte, música y entretenimiento, La Velada del Año VI busca repetir el éxito de las ediciones anteriores y volver a congregar a millones de personas conectadas desde distintos países.