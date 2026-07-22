Margarita Rosa de Francisco estrena rol de villana en ‘Colisión’, la nueva gran apuesta de HBO Max

Luego de una espera de casi dos años desde su anuncio inicial, la plataforma de streaming HBO Max ha revelado el primer avance oficial de ‘Colisión’, una de sus apuestas dramáticas más anticipadas en la región. La producción, inspirada en las emblemáticas obras de la escritora española Corín Tellado, reúne a un elenco internacional encabezado por la actriz colombiana Margarita Rosa de Francisco y la argentina Macarena Achaga.

El proyecto, anunciado en 2024 como la primera telenovela original del servicio de streaming para el mercado hispanohablante, tenía previsto su lanzamiento inicial para 2025. Sin embargo, tras ajustar sus cronogramas de distribución, la plataforma dio el primer vistazo formal a esta historia cargada de poder, rivalidad y tensiones afectivas.

El hilo conductor de la trama gira en torno a la disputada jefatura del imperio corporativo familiar. Bajo la consigna promocional “¿Quién manda en esta empresa? Madre e hija se enfrentarán por el cargo que más pesa: jefa”, la narrativa expone las diferencias ideológicas y generacionales entre sus protagonistas.

Margarita Rosa de Francisco, recordada por su rol icónico en Café con aroma de mujer, encarna a la matrona de la familia, mientras que Macarena Achaga da vida a su hija. Unidas por su origen, pero divididas por sus visiones opuestas del mundo y del negocio, ambas pondrán a prueba los límites de la lealtad, la ambición y los afectos filiales.

Margarita Rosa de Francisco Foto: Instagram @margaritarosa.defrancisco

La dirección de la serie estuvo a cargo de un equipo integrado por Max Zunino, Mariano Ardanaz y Laura Marco, quienes adaptaron los relatos No le hagas caso a tu hija y Cumplir tu condena, originales de Corín Tellado, para trasladarlos a un formato de melodrama contemporáneo de alta factura.

Además de la dupla central, la serie cuenta con la participación de figuras reconocidas en la televisión y el cine latinoamericano, como Christian Vázquez (Mirreyes contra Godínez), Diego Klein y Samantha Acuña (Control Z, Rosario Tijeras).

En declaraciones concedidas previamente al periódico mexicano El Universal, los integrantes del elenco compartieron detalles sobre la naturaleza de sus personajes dentro de la trama:

“Es un chavito rico que tiene miedo a perderla y cruza muchas fronteras de dignidad con tal de tenerla. Es una persona un poco ambivalente, que va todo el rato como antagonista, con muchos matices”, explicó Diego Klein respecto a su rol como pareja del personaje de Achaga.

Por su parte, Samantha Acuña detalló la dinámica que mantendrá con la coprotagonista de la historia:

“Mi personaje es el de mejor amiga del de Macarena, pero es medio traicionera y fue divertido, porque es ‘fresa’ y mala onda, pero a la vez no. Sé que ya casi la vemos por fin; sí ha pasado mucho tiempo, pero los productores saben cuándo es la mejor fecha para salir”, comentó la actriz al mismo medio.

A pesar del lanzamiento del avance en video, HBO Max no ha precisado aún la fecha exacta en que los episodios estarán disponibles en el catálogo. No obstante, la publicación de este primer tráiler confirma que el proyecto se encuentra en su fase final de promoción previa al estreno global.

Con la incorporación de Margarita Rosa de Francisco en un rol antagónico y de liderazgo empresarial, la producción busca captar tanto a las audiencias tradicionales del melodrama como a las nuevas generaciones de usuarios de plataformas digitales en América Latina y España.