De Bogotá a la gran pantalla: el colombiano John Leguizamo se suma al elenco estelar de ‘La Odisea’

El actor bogotano John Leguizamo suma un nuevo hito a su carrera internacional al formar parte del elenco de La Odisea, la adaptación cinematográfica del poema épico de Homero dirigida por el cineasta Christopher Nolan. En esta producción de gran formato, el artista colombiano comparte pantalla con figuras de Hollywood como Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Robert Pattinson, Zendaya, Lupita Nyong’o, Benny Safdie y Charlize Theron.

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En el relato épico, la trama sigue el complejo regreso de Odiseo (Ulises), rey de Ítaca, a su hogar tras el fin de la Guerra de Troya. Durante su travesía, el protagonista enfrenta diversos obstáculos mitológicos y geopolíticos antes de reencontrarse con su esposa Penélope y su hijo Telémaco.

En esta estructura narrativa, Leguizamo interpreta a Eumeo, el porquerizo de Ítaca. Dentro de la obra homérica, este personaje destaca por su fidelidad hacia Odiseo, manteniéndose leal a pesar de los veinte años de ausencia del monarca. De acuerdo con lo reportado sobre la producción, la visión del propio director Christopher Nolan definió al personaje como una de las figuras representativas de la lealtad en la literatura clásica, aspecto central para la vinculación del actor al proyecto.

La interpretación de Eumeo exigió un proceso de caracterización física significativo. Según declaraciones brindadas por el propio Leguizamo en entrevista con el programa Today, el trabajo diario en el set requería aproximadamente cuatro horas de maquillaje y la aplicación de prótesis faciales para simular un envejecimiento avanzado.

John Leguizamo en el rol de Eumeo, que le puede significar una nominación al Óscar y, por qué no, una victoria. Foto: Universal Pictures

“Creo que Chris [Nolan] quería que yo tuviera problemas de visión, porque quería hacer como una fusión entre Homero y Eumeo. Así que consiguieron a un experto en Los Ángeles que estudió cataratas y pintó los lentes de contacto (…). Me apretaron la piel y me pusieron pegamento. Toda mi cara quedó arrugada”, detalló el actor sobre la construcción visual de su personaje.

Adicionalmente, bajo la dirección de Nolan, la caracterización incluyó el uso de lentes de contacto opacos diseñados para limitar drásticamente la visión del actor en cámara. Esta decisión técnica buscaba hacer un guiño a las teorías históricas que atribuyen ceguera al poeta Homero, lo que demandó asistencia permanente del equipo de producción en el set durante la filmación de las escenas.

Nacido en Bogotá el 22 de julio de 1960, John Leguizamo emigró a una edad temprana con sus padres, Luz Marina Peláez y Alberto Rodolfo Leguizamo, a Estados Unidos. En ese país inició una carrera artística que abarca más de cuatro décadas en el entretenimiento, desempeñándose como actor, comediante, dramaturgo y productor.

John Leguizamo, actor colombiano. Foto: Foto: Instagram John Leguizamo

Sus inicios en el circuito de stand-up comedy en Nueva York durante la década de 1980 derivaron en la creación de monólogos teatrales con reconocimiento en Broadway, tales como Mambo Mouth, Spic-O-Rama, Freak y Latin History for Morons, producciones que le valieron candidaturas a los premios Tony.

En el ámbito cinematográfico y televisivo, cuenta con más de un centenar de créditos. Entre sus trabajos más difundidos se encuentran largometrajes como Carlito’s Way, Romeo + Juliet, Spawn, Moulin Rouge!, la franquicia John Wick y la saga animada Ice Age, en la que prestó su voz al personaje de Sid. En la industria colombiana, protagonizó la comedia El paseo 2.

La inclusión de Leguizamo en la película de La Odisea marca una nueva presencia de talento de origen colombiano en proyectos cinematográficos de distribución global dirigidos por cineastas de alto perfil.