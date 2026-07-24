La Velada del Año 6: todo lo que debe saber sobre el evento que promete romper los récords de ‘streaming’

La sexta edición de La Velada del Año, organizada por Ibai Llanos, vuelve a reunir a algunas de las figuras más populares del mundo digital en un espectáculo que combina boxeo, entretenimiento y transmisiones en vivo. Con el paso de los años, el evento se ha consolidado como uno de los más importantes de la creación de contenido, atrayendo a millones de espectadores de distintos países.

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Para esta nueva entrega, la organización preparó la cartelera más extensa desde el nacimiento del evento, con un mayor número de combates protagonizados por creadores de contenido, streamers e influencers. La expectativa entre los seguidores es alta, ya que la edición busca superar las cifras de audiencia de años anteriores.

¿Cuándo y dónde será?

La sexta edición de La Velada del Año se celebrará el sábado 25 de julio de 2026, con inicio previsto para las 12 del mediodía (hora colombiana). El escenario escogido será nuevamente el Estadio La Cartuja de Sevilla, que repetirá como sede del evento tras albergar la edición de 2025. Al igual que el año anterior, el espectáculo se desarrollará en horario nocturno (7:00 p. m., hora española).

Ibai Llanos, reconocido streamer español. Foto: Getty Images

Las personas que no puedan asistir al estadio tendrán la posibilidad de seguir la jornada en directo desde cualquier lugar del mundo. La transmisión será gratuita y no tendrá restricciones geográficas, ya que estará disponible a través de los canales oficiales de Ibai Llanos en Twitch, YouTube y TikTok.

Además, este formato incluirá un total de 10 combates, la mayor cifra registrada en la historia del evento. La cartelera estará compuesta por cinco enfrentamientos masculinos y cinco femeninos, en los que participarán streamers, creadores de contenido, periodistas, cantantes e influencers de distintos países.

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🇪🇸 Viruzz vs Gero Arias 🇦🇷

🇪🇸 Edu Aguirre vs Gastón Edul 🇦🇷

🇪🇸 Kidd Keo vs Lit Killah 🇦🇷 pic.twitter.com/4iHZuKRfcS — La Velada Del Año 6 (@infoLaVelada) July 20, 2026

Entre los duelos programados figuran Edu Aguirre contra Gastón Edul, Lit Killah frente a Kidd Keo, Yo Soy Plex ante Fernanfloo e IlloJuan contra TheGrefg, además de varios combates femeninos protagonizados por reconocidas creadoras digitales.

La organización también ha confirmado la participación de artistas invitados y ha anticipado que habrá sorpresas durante el evento. Como novedad para esta edición, el número de actuaciones musicales será menor que en años anteriores, ya que habrá la mitad de las presentaciones artísticas en comparación con la cantidad de combates.

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La expectativa por el evento quedó reflejada en la rápida venta de las entradas, que se agotaron en pocos minutos. Además, millones de personas tienen previsto seguir la transmisión en línea el próximo 25 de julio, por lo que el Estadio La Cartuja de Sevilla volverá a convertirse en uno de los principales escenarios del entretenimiento para la comunidad hispanohablante.