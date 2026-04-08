La ‘jugada maestra’ del Real Madrid que revela Ibai Llanos para vencer a Luis Díaz y el Bayern: “Estarán eliminados”

Ibai Llanos es popular a nivel mundial por sus largas transmisiones en redes sociales y su credibilidad y creatividad para sumar alcance, seguidores y suscriptores en las diferentes plataformas. El creador de contenido ha encontrado en el fútbol una fuente de inspiración y un material ideal para explotar mediáticamente.

Cabe recordar que la creación de la Kings League, torneo de fútbol 7, se dio en parte gracias a la gestión de Ibai Llanos y a la posibilidad de que la idea tuviera un amplio alcance en varios países y entre sus seguidores. La estrategia permitió reunir a varias figuras del fútbol mundial para que contaran con un equipo o representación, con el fin de potenciar el impacto en las redes sociales.

Actualmente, Ibai Llanos cuenta con 18 millones de seguidores en la red social X y 15 millones en Instagram. En las últimas horas, manifestó su afinidad por el Real Madrid y publicó un trino que tuvo amplia repercusión entre la hinchada ‘merengue’, debido a su tono sarcástico, lo que generó miles de comentarios.

Ibai Llanos, reconocido streamer español. Foto: Getty Images

La publicación en X ya supera las 800.000 visualizaciones y su comentario plantea ‘sorprender’ al Bayern Múnich con un jugador que no figura en los planes ni es mencionado, pero que podría ser determinante en la serie. Lejos de tratarse de una figura del primer equipo del Real Madrid, Ibai Llanos utilizó su nombre para avivar las críticas tras la presentación en el estadio Santiago Bernabéu.

Ibai Llanos, en modo sarcasmo con el Real Madrid

En medio de la rabia y el desespero por la derrota del Real Madrid, Ibai Llanos lanzó sus palabras en las redes sociales pensando en el juego de vuelta en el Allianz Arena, donde el club español está obligado a remontar un 2-1 para seguir con vida en la Champions League. El popular streamer anunció la vuelta de Ferland Mendy.

“Los pobres diablos alemanes todavía no saben que en ocho días estarán eliminados por culpa de un tipo al que, a día de hoy, nadie le ha escuchado hablar. Vuelve Ferland Mendy”, dijo Ibai Llanos en la red social X.

Pantallazo X Foto: @IbaiLlanos

Para continuar con las críticas, publicó otro trino que ya supera los dos millones de visualizaciones: “El Bayern ha ganado 1-2 en el Bernabéu al peor Real Madrid desde que jugaban Mahmadou Diarra-Emerson de doble pivote y lo peor de todo es que el MVP ha sido Neuer, que fue portada del FIFA 96 y tiene 52 años de edad. 1-3 en Alemania”.

El miércoles 15 de abril de 2026, el Bayern Múnich recibirá al Real Madrid en el Allianz Arena por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League.