Contreras no olvida a Bustos y va contra las directivas por la forma en que lo sacaron: no se guardó nada

Rodrigo Contreras no se guardó nada y dedicó durísimas palabras tras la salida de Fabián Bustos de la dirección técnica de Millonarios. El atacante argentino, que se convirtió en el alma goleadora del Embajador, dio la cara ante la prensa capitalina y allí se refirió a la abrupta salida del DT.

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Fue una semana bastante complicada para Millonarios, primero por esta sorpresiva destitución cuando más se concentraban para un clásico ante Santa Fe. Solo faltaban horas para el derbi en El Campín cuando se tomó la acelerada decisión. Fabián Bustos dejó la dirección técnica, no se negó a los llamados de los medios de comunicación y se vio en contra de lo que sucedió.

Mientras eso pasaba, Alberto Gamero escuchaba atentamente la llamada de los directivos de Millonarios mientras registraba llamadas perdidas del Junior de Barranquilla, que lo movía como su prioridad tras la salida de Alfredo Arias. ‘Tito’ no demoró mucho y fue cuestión de tiempo para que se colocara a disposición del Embajador.

Toda esta novela no la pasó por alto Rodrigo Contreras, quien se vio en desacuerdo de cómo fue todo y se dieron las situaciones, en novedades que seguro alteran los ánimos en un camerino concentrado en competir y ganar. El atacante tucumano espera tener las mismas oportunidades que tuvo con Bustos y seguir en la titular azul.

Palabras de Contreras sobre Bustos

Apenas finalizó el partido ante Deportivo Pereira con 1-1 en el nuevo debut de Gamero, Contreras quien ya se recuperó de una lesión muscular, atendió la zona mixta y dejó unas palabras sobre Fabián Bustos. Reconoció sin tapujos que no está de acuerdo cómo se llevó todo.

“En lo personal, no me gustó la forma, porque el profe era buena gente, buena persona, a mí en lo personal me ayudó mucho”, dijo ‘Tucu’ en la zona mixta, donde agregó que bajo sus indicaciones tuvo un rendimiento sobresaliente y marcó muchos goles.

Contreras a trabajar con Gamero

También se refirió al acuerdo que hizo con Gamero en su vuelta tras la lesión y la firma como nuevo DT. tuvieron estipulado que iba a jugar unos minutos en Palmaseca ante el Pereira.

“Teníamos acordado hoy con el profe que iba a jugar entre 30 y 20 minutos, solo había tenido un entrenamiento con el plantel, pero bueno, me sentí bien en lo que entré, la verdad que la pierna me respondió bien”, explicó el atacante.