Atlético Nacional supera a Deportivo Cali y avanza en la Copa Betplay: así va el cuadro de clasificados

Atlético Nacional sigue con vida en la Copa Betplay y se mentaliza en un nuevo título en una competición que domina a placer. Su registro roza la excelencia en este certamen, con ocho títulos en las ocho finales que ha disputado. Es el rey de este torneo oficial de la Dimayor y por ahora se mete a los cuartos de final.

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Cabe recordar que los octavos de final de Copa Betplay fueron reducidos en su calendario a partido único debido al terremoto que sufrió el país en el mes de agosto. Este desastre natural tuvo que paralizar todas las actividades en el fútbol colombiano y este torneo restó un juego y por eso en el Atanasio Girardot hubo clasificado tras 90 minutos.

Nacional no tuvo inconvenientes en Medellín y eliminó al Deportivo Cali de forma contundente. Sin brillar, pero siendo efectivo y acelerando en la zona ofensiva, el marcador 3-0 le bastó para clasificar a cuartos, donde espera rival, que saldrá de la llave Independiente Medellín vs. Deportivo Pasto.

Un triunfo fundamental en el proceso de Lucas González, pues la Copa Betplay es dominio absoluto de Nacional como el máximo campeón y una eliminación prematura no cae para nada bien. Lejos de eso, el joven entrenador le ganó el pulso a Rafael Dudamel y sigue con vida. Por su parte, Deportivo Cali ahora solo se mentaliza en la Liga.

Marlos Moreno y Alfredo Morelos celebran ante el Cali Foto: Colprensa

El primer gol lo marcó Alfredo Morelos en el primer tiempo tras una gran jugada de ataque con varios toques casi de memoria. Triangulación de Juan Rengifo y Edwin Cardona, para abrir la cancha. Andrés Román controló y le dejó el balón al ‘Búfalo’ que solamente tuvo que acomodar para el 1-0.

Marlos Moreno y Velásquez sellan la victoria

El segundo tanto fue obra de un hombre de la casa. Marlos Moreno se hizo presente en el marcador tras un lindo centro de Andrés Sarmiento al 55′. Así, Atlético Nacional colocó el 2-0 y ratificó su clasificación ante un Deportivo Cali impedido para hacer daño en la portería de Franco Armani, pues solo generó una opción de peligro apenas comenzando el juego que se fue desviada. El tercero lo anotó Samuel Velásquez.

Cuadro de la Copa BetPlay 2026. Foto: Dimayor web oficial.

Tras esta llave, aún queda por jugarse América de Cali vs. Deportivo Pereira, Real Cundinamarca vs. Inter de Bogotá, Millonarios vs. Barranquilla, Independiente Medellín vs. Pasto, Once Caldas vs. Alianza FC y el ganador de Santa Fe vs. Unión Magdalena que jugará ante Fortaleza, para completar los cuartos de final. Llaneros de Villavicencio y Nacional son los primeros clasificados.