La Secretaría de Movilidad de Bogotá anunció la continuación de su plan de entrega e instalación de los códigos QR en Bogotá. Este lunes, realizaron una nueva jornada que busca incentivar la estrategia de la Alcaldía de verificar que el vehículo y el conductor están autorizados para prestar el servicio.

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¿Para qué sirve esta identificación?

Este código QR verifica que el conductor y el vehículo en el que está instalada la identificación cuentan con la documentación necesaria para su operación. De esta forma, la Alcaldía busca ofrecer un nuevo mecanismo para que los ciudadanos puedan confiar en el automóvil que les va a prestar el servicio.

“Con un simple escaneo, las personas pueden acceder a información oficial sobre el taxi que están utilizando. Así, la tecnología se convierte en una herramienta práctica para que las personas tengan más información y confianza al momento de movilizarse”, explica la Secretaría de Movilidad.

La consulta en “Movilidad a un clic” tarda menos de un minuto y está disponible para todos los ciudadanos. Foto: Getty Images

Ahora bien, esta no es la única estrategia con la que las autoridades están regulando el servicio de taxis. A través de la página de Movilidad (https://www.movilidadbogota.gov.co/), los ciudadanos también pueden recibir información sobre el taxi que están a punto de tomar.

¿Quiénes pueden recibir esta identificación?

La Secretaría de Movilidad confirmó que esta podrá ser instalada en los taxis amarillos (tradicionales), verdes y blancos con azul (eléctricos), ya que esta no es una medida específica que se enfoca en alguno de estos segmentos, sino que es un control general al servicio.

Todos los taxis de Bogotá fueron incluidos en la iniciativa. Foto: Imagen tomada de la página web de Taxis Libres

La gestión de estos se hace a través de las empresas afiliadoras. Movilidad coordina con ellos y, posteriormente, los stickers se asignan a partir de la información que ya está registrada en la plataforma del SIMUR y las tarjetas de control vigentes del vehículo y del conductor.

Lugares en donde los están instalando

Movilidad realizó jornadas en el Aeropuerto Internacional El Dorado, la Terminal de Transporte de Bogotá sede El Salitre y las diferentes zonas rosas, sectores estratégicos en los que diariamente confluyen miles de usuarios del servicio de taxi y donde el Distrito desarrolla acciones integrales para fortalecer la seguridad.

Además, confirmaron este lunes la participación en empresas habilitadas para la prestación del servicio, entre ellas Radio Taxi Aeropuerto, Taxis Libres, Super Taxi, Telecooper, Taxi Yango y Tax Express, cuyos vehículos se suman a la implementación de esta herramienta de identificación.