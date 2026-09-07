¿Qué freno debe usar primero en una moto: el delantero o el trasero? La técnica correcta para cuidar su vida y vehículo

La Agencia Nacional de Seguridad Vial de Colombia (ANSV) reveló la técnica correcta para frenar en una moto, luego de que los reportes del Observatorio Nacional de Seguridad Vial identificaran que en solo 3 meses del 2020 perdieran la vida 865 motociclistas.

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De estos motociclistas que perdieron la vida, el 22% chocó con un objeto fijo, mientras que el 14% de los siniestros ocurrió en siniestros entre dos moteros, demostrando con ello un riesgo en la velocidad y la conducción en general de los vehículos de dos ruedas.

Con ese contexto, la ANSV y el MinTransporte colombiano especificaron que no se trata de elegir entre el freno delantero o el trasero, sino de aplicar ambos de forma simultánea bajo una dosificación precisa para no perder la estabilidad de la motocicleta.

La regla de oro: la combinación simultánea 70/30

Las autoridades previamente mencionadas explicaron que el freno delantero soporta la mayor carga de detención, debido a que al momento de desacelerar ocurre una transferencia física de peso hacia la parte frontal del conjunto vehículo-conductor.

El sistema ABS evita el bloqueo de las ruedas al frenar y reduce el riesgo de derrapes, una de las mayores causas de siniestros entre motociclistas en Colombia. Foto: 123RF

Sin embargo, utilizar únicamente el freno delantero o presionarlo de manera desmedida puede provocar el bloqueo de la rueda delantera y causar una caída inmediata, en especial en vehículos sin sistemas de asistencia electrónica.

Por esta razón, recomiendan una presión simultánea en los frenos dividida en la proporción 70% en el delantero y 30% en el trasero.

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Mientras que la rueda delantera detiene la mayor parte de la masa en movimiento, la rueda trasera actúa como un ancla de estabilización que evita que la parte posterior del vehículo pierda adherencia o intente sobrepasar a la delantera. Ahora bien, las autoridades no dejan solamente ahí sus recomendaciones y también plantearon la postura corporal que debería tener el motociclista.

Posición corporal y técnica, según la ANSV

Para optimizar la respuesta ante una frenada de emergencia y prevenir pérdidas de control, las autoridades de tránsito colombianas aconsejan adoptar la postura correcta en los mandos:

Colocación de los dedos en la manigueta

La ANSV indica colocar únicamente los dedos índice y corazón sobre la manigueta del freno delantero, dejando los demás dedos sujetando con firmeza el manillar. Esta posición permite accionar la palanca con sensibilidad sin perder el agarre de la dirección.

Posición del pie en el estribo

En las motocicletas con caja mecánica, el Ministerio de Transporte indica que el pie derecho debe descansar sobre el estribo apoyado en la punta del pie, justo por encima del pedal del freno trasero. Esto evita presionar el freno de forma involuntaria mientras se rueda y ayuda a amortiguar los impactos del terreno para proteger tobillos y rodillas.

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