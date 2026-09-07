La jugosa cifra en juego en ‘Yo Me Llamo’: así fue la disputa por los 50 millones de pesos en el Templo de la Imitación

El formato de imitación musical de Caracol Televisión, ‘Yo Me Llamo’, vivió una jornada decisiva en la que el nivel de exigencia por parte de los jueces se hizo evidente.

“Devuelvan a Karina porque no es de raza”: Polémico mural contra Karina García tras polémicas declaraciones sobre los perros

Durante la emisión, la producción anunció un incentivo de 50 millones de pesos para el concursante que lograra convencer de manera unánime a Amparo Grisales, César Escola y Elder Dayán como el ‘Mejor de la Noche’.

Entre las presentaciones que alcanzaron comentarios favorables destacó la interpretación de ‘Yo Me Llamo Beéle’, quien cantó el tema ‘Mi refe’.

La actuación del imitador del artista barranquillero logró generar una respuesta emotiva en Amparo Grisales, mientras que el resto del jurado celebró el avance que ha mostrado a lo largo del proceso en la Escuela del programa.

Asimismo, ‘Yo Me Llamo Darío Gómez’ sorprendió al panel con una propuesta visual renovada. César Escola subrayó la precisión de su interpretación, al tiempo que Grisales expresó que la puesta en escena le transmitió emotividad.

Por su parte, el cantante vallenato Elder Dayán valoró la inclusión de elementos escenográficos previamente sugeridos.

La jornada también estuvo marcada por divergencias de criterio entre los jueces. La presentación de ‘Yo Me Llamo Selena Quintanilla’ generó posturas encontradas: mientras Grisales y Dayán elogiaron el desempeño y la presencia escénica de la participante, Escola sostuvo que al personaje aún le faltan detalles técnicos para alcanzar la imilitud requerida.

Un contraste similar se presentó durante el turno de ‘Yo Me Llamo Pablo Alborán’. Aunque Amparo Grisales destacó el trabajo vocal y el acento adaptado, César Escola señaló que la caracterización solo alcanzaba una fracción del artista original, percepción secundada por Elder Dayán en relación con el manejo de la presencia en el escenario.

En el caso de ‘Yo Me Llamo Andrea Echeverri’, la observación de Grisales apuntó a una interpretación uniforme y con falta de matices característicos de la vocalista de Aterciopelados, aunque Dayán destacó la similitud física y la capacidad de adaptación del concursante.

A ‘Yo Me Llamo Camilo’, la jurado Grisales le indicó inconsistencias en el manejo del aire y una emisión vocal que rozó la parodia, sumado a los reparos de Escola sobre su aspecto visual.

Carlos Fernando Galán lamenta el fallecimiento de Liliana Caballero: “Fue un ejemplo de servicio para Bogotá y Colombia”

De igual manera, ‘Yo Me Llamo Felipe Peláez’ recibió observaciones sobre la recurrencia en errores de emisiones nasales y falta de evolución en el vestuario.

Por su parte, los imitadores de ‘Becky G’ e ‘Isabel Pantoja’ fueron instados a trabajar en la naturalidad vocal y en el mantenimiento de la identidad del artista interpretado, respectivamente.