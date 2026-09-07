Así es Amparo Grisales como compañera, según Elder Dayán: reveló cómo se llevan detrás de cámaras

Elder Dayán llegó a Yo me llamo con la tarea de ocupar el lugar que dejó Rey Ruiz en el jurado, pero rápidamente comenzó a llamar la atención no solo por sus comentarios sobre los participantes, sino también por la relación que ha construido con sus compañeros de programa.

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El cantante vallenato, de 38 años, comparte la mesa de jurados con César Escola y Amparo Grisales, quien se mantiene como la única integrante que ha estado presente en todas las temporadas del popular concurso musical.

Desde las primeras audiciones, Elder Dayán ha tenido la oportunidad de conocer a nuevos talentos y escuchar voces que, en algunos casos, le han recordado el legado de su padre, Diomedes Díaz.

Sin embargo, detrás de cámaras también ha encontrado personas que le han ayudado a adaptarse a esta nueva faceta televisiva.

Precisamente, el artista contó cómo ha vivido esta experiencia trabajando junto a Amparo Grisales y dejó claro que la actriz y cantante ha tenido un papel importante en su proceso de adaptación al programa.

Según explicó Elder, Amparo lo recibió con mucho cariño desde el primer momento y le brindó consejos que le permitieron sentirse más seguro al momento de sentarse frente a los participantes y entregar sus opiniones.

“Amparo es un amor, una excelente mujer. Les cuento que esa señora me ha acogido y me ha enseñado muchísimas cosas”, manifestó Elder Dayán al hablar de la relación que mantienen durante las grabaciones.

El cantante también destacó que las enseñanzas de Amparo, a quien también se le llama la Diva de Colombia, han sido muy importantes para ganar confianza en su nuevo rol como jurado. Para él, contar con la experiencia de una figura que lleva tantos años en el formato es una ventaja enorme.

“Ha sido de verdad un recibimiento que me ha llenado de confianza porque recibir sus aportes, sus enseñanzas para mí ha sido muy importante”, añadió.

De igual forma, Amparo no ha sido la única persona con la que Elder Dayán ha creado un vínculo especial. El cantante también habló de César Escola, a quien describió con especial cariño y admiración por su experiencia.

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“A ese hombre no sé en qué monte ponerlo; para mí ha sido un papá en Yo me llamo, no por viejo, sino por su sabiduría y experiencia”, comentó entre risas.

Con sus apreciaciones, Elder Dayán parece haber encontrado en sus compañeros un respaldo importante para asumir este nuevo reto. Mientras avanza la temporada, el artista sigue descubriendo imitadores y demostrando que su llegada al jurado va mucho más allá de juzgar voces.