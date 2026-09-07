Horóscopo de hoy, lunes 7 de septiembre de 2026: estas son las predicciones y advertencias según Nana Calistar

La astrología tiene cada vez más seguidores en el mundo digital, y entre quienes se han ganado un lugar está Nana Calistar, reconocida astróloga mexicana. Su estilo directo, sin rodeos y bastante particular para hablar sobre cambios, advertencias y situaciones del día a día la ha hecho destacar frente a otras figuras del mismo ámbito.
Este lunes 7 de septiembre, Nana Calistar compartió sus vaticinios para cada una de las casas astrales. De esta manera, sus seguidores pueden consultar las predicciones como una guía o una referencia sobre lo que podría traerles la jornada.
Horóscopo de hoy lunes, 7 de septiembre de 2026
- Aries
“No permitas que el pasado vuelva a meterse en tu vida como visita que nadie invitó y todavía llega preguntando qué van a cenar. Este 7 de septiembre de 2026 podrían reaparecer asuntos que quedaron pendientes tiempo atrás: una conversación que nunca terminó, una explicación que no llegó, un compromiso olvidado o incluso una persona que creías completamente fuera de circulación”.
- Tauro
“Aguas con esos pensamientos negativos que últimamente se te meten hasta la cocina, Tauro, porque estás imaginando tragedias que todavía ni suceden y sufriendo por adelantado como si te pagaran comisión. Este 7 de septiembre de 2026 necesitarás cuidar mucho la manera en que te hablas”.
TAURO – HORÓSCOPO DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) September 7, 2026
Aguas con esos pensamientos negativos que últimamente se te meten hasta la cocina, Tauro, porque estás imaginando tragedias que todavía ni suceden y sufriendo por adelantado como si te pagaran comisión. Este 07 de septiembre de 2026…
- Géminis
“No cambies tu manera de ser, pensar ni expresarte solamente para caerle bien a personas que mañana podrían ni estar en tu vida. Este 7 de septiembre de 2026 tendrás que recordar que quien verdaderamente te quiera deberá aceptar el paquete completo: tus virtudes, tus ocurrencias, tu carácter medio cabrón y hasta esos momentos donde ni tú sabes qué demonios quieres”.
- Cáncer
“Cuídate mucho de mentiras, medias verdades y gente con la lengua más larga que la cuaresma, porque este 97 de septiembre de 2026 podrías descubrir que alguien de tu trabajo o una amistad cercana no ha sido completamente sincero contigo. No armes el mitote apenas escuches la primera versión. Investiga, observa y deja que cada quien vaya soltando la sopa”.
CÁNCER – HORÓSCOPO DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) September 7, 2026
Cuídate mucho de mentiras, medias verdades y gente con la lengua más larga que la cuaresma, porque este 07 de septiembre de 2026 podrías descubrir que alguien de tu trabajo o una amistad cercana no ha sido completamente sincero…
- Leo
“Se marcan posibilidades de un reencuentro con familiares que tienes tiempo sin ver, Leo, y este 7 de septiembre de 2026 podrías llevarte una sorpresa al descubrir cuánto necesitabas volver a compartir con ciertas personas. Las ocupaciones, las distancias y hasta uno que otro orgullo pendejo han provocado que algunos vínculos se enfríen”.
- Virgo
“Cuida tu alimentación, Virgo, porque últimamente se te está dando eso de comer como si estuvieras almacenando para el invierno y después andar peleándote con el pantalón porque ya no quiere cerrar. Este 7 de septiembre de 2026 será buen momento para regresar al equilibrio, moverte más y dejar de utilizar la comida como premio cada vez que tienes un día pesado”.
VIRGO – HORÓSCOPO DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) September 7, 2026
Cuida más tu alimentación, Virgo, porque últimamente se te está dando eso de comer como si estuvieras almacenando para el invierno y después andar peleándote con el pantalón porque ya no quiere cerrar. Este 07 de septiembre de 2026…
- Libra
“Cuídate muchísimo de la monotonía si tienes pareja, Libra porque este 7 de septiembre de 2026 podrías comenzar a notar que la relación necesita una buena sacudida antes de que ambos terminen funcionando como compañeros de departamento que solamente se preguntan qué van a cenar”.
- Escorpio
“El amor no se visualiza como tu prioridad inmediata, Escorpio, y tampoco necesitas andar correteándolo como si estuvieran regalando parejas en promoción de dos por uno. Este 7 de septiembre de 2026 será mucho más importante recuperar el equilibrio contigo, cuidar tu autoestima y aprender a disfrutar tu propia compañía. Cuando dejes de buscar desesperadamente quién llene espacios que te corresponde a ti, comenzarás a atraer personas que quieran acompañarte y no venir a completar una vida que ya debería estar completa”.
SAGITARIO – HORÓSCOPO DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) September 7, 2026
Si estás soltero o soltera y últimamente te preguntas por qué no llega alguien que verdaderamente te mueva el tapete, primero revisa la lista de requisitos que traes, porque estás pidiendo príncipe de cuento teniendo paciencia…
- Sagitario
“Si estás soltero o soltera y últimamente te preguntas por qué no llega alguien que verdaderamente te mueva el tapete, primero revisa la lista de requisitos que traes, porque estás pidiendo príncipe de cuento teniendo paciencia de cobrador de Copper”.
- Capricornio
“Un amor comienza a acercarse a tu vida y lo más curioso es que podría llegar por medio de una amistad, reunión, recomendación o persona que sirva de puente sin siquiera proponérselo. No necesariamente será amor a primera vista de esos donde suenan violines y hasta se te acomoda la matriz, pero si habrá una conexión que irá creciendo conforme exista confianza”.
ACUARIO – HORÓSCOPO DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) September 7, 2026
Ten mucho cuidado con una amistad que últimamente anda demasiado pendiente de tus movimientos, porque una cosa es preocuparse por ti y otra estar contando hasta cuántas veces vas al baño. Esa persona podría cargar cierta…
- Acuario
“Ten mucho cuidado con una amistad que últimamente anda demasiado pendiente de tus movimientos, porque una cosa es preocuparse por ti y otra estar contando hasta cuántas veces vas al baño. Esa persona podría cargar cierta competencia, resentimiento o envidia que poco a poco comenzará a salir a flote”.
- Piscis
“Aguas con esa lengua, Piscis, porque este 7 de septiembre podrías hablar de más frente a personas que parecen muy amigas, pero tienen memoria de elegante para guardar información que después podrían utilizar en tu contra. No todo lo que sabes se cuenta ni todo lo que te pasa necesita convertirse en tema de sobremesa”.