Gente

Walter Mercado reveló los números para hacerse rico el 5 de septiembre; serían los ganadores de la lotería

El astrólogo dejó varias combinaciones que lo podrían llevar a triunfar en juegos de azar.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

4 de septiembre de 2026 a las 9:02 p. m.
Estas son las combinaciones con las que cada uno de los 12 signos del zodiaco podría ganar juegos de azar.
Estas son las combinaciones con las que cada uno de los 12 signos del zodiaco podría ganar juegos de azar. Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Walter Mercado es una de las figuras más importantes del mundo de la astrología continúa siendo uno de los referentes de quienes creen en las energías del universo y las predicciones. Es por esto que, aunque falleció en el año 2019, miles de personas confían en su legado y en los escritos que dejó en manos de su familia.

Para el sábado, 5 de septiembre, su sobrina, Betty B. Mercado, compartió algunos consejos y recomendaciones en compañía de los números de la suerte que traerían el triunfo económico para muchas personas que apuestan en juegos de azar como chances y loterías.

Estos serían los números afortunados en los próximos sorteos de loterías y chances, según el fallecido vidente.
Estos serían los números afortunados en los próximos sorteos de loterías y chances, según el fallecido vidente. Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

La recomendación es defender los propios intereses y evitar que otras personas se aprovechen de su confianza. También será importante dejar atrás relaciones que hayan generado dudas o sufrimiento.

Números de suerte: 25, 17, 21.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La insatisfacción comienza a quedar atrás y aparecen nuevas razones para disfrutar de la vida, incluso sin necesidad de tener pareja. En materia económica, las predicciones señalan un panorama favorable para compras, ventas y posibles ganancias inesperadas.

Números de suerte: 8, 4, 3.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

El amor será uno de los temas centrales para Géminis. El llamado es a fortalecer la autoestima y evitar situaciones en las que tenga que rogar por afecto. Reconocer el propio valor será clave para establecer vínculos más sanos.

Números de suerte: 9, 30, 11.

Horóscopo Chino
Los signos del horóscopo chino que estarían siendo víctimas de infidelidad; así podría descubrir a su pareja

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Las relaciones sentimentales podrían atravesar momentos de reflexión. Para quienes tienen pareja, será necesario enfrentar algunas realidades, mientras que los solteros tendrán el respaldo de sus amistades.

Números de suerte: 19, 5, 36.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

El bienestar físico y emocional requiere especial atención. Las predicciones invitan a encontrar equilibrio, descansar y evitar los excesos que puedan afectar la salud. La moderación será la mejor aliada durante esta jornada.

Números de suerte: 1, 46, 22.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Virgo podría cerrar definitivamente una etapa marcada por una relación, una dependencia o un problema que le impedía avanzar. Se abre la posibilidad de encontrar mayor estabilidad y de tomar decisiones importantes sin mirar constantemente hacia el pasado.

Números de suerte: 22, 9, 16.

Así quedó el horóscopo de Walter Mercado para este lunes, 13 de octubre.
Así quedó el horóscopo de Walter Mercado para este miércoles, 5 de noviembre. Foto: Montaje de SEMANA con Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Una nueva etapa comienza para Libra después de dejar atrás situaciones negativas. El panorama laboral y profesional luce favorable, mientras que en el amor podría aumentar el poder de atracción y la posibilidad de conquistar nuevos corazones.

Números de suerte: 15, 26, 30.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Los cambios serán fundamentales para Escorpio. La llegada de experiencias diferentes, nuevos lugares y personas podría abrir caminos inesperados. Las actividades relacionadas con el arte, la espiritualidad y las finanzas aparecen especialmente favorecidas.

Números de suerte: 7, 13, 2.

Signos del horóscopo chino que podrían ganar la lotería en el primer fin de semana de agosto 2025
Los tres signos del horóscopo chino que deberían prestar atención especial a su salud, según la IA

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

La creatividad tendrá un papel protagonista. Es un buen momento para explorar talentos relacionados con la música, la escritura, el baile o la pintura. También será necesario actuar con mayor cuidado antes de tomar decisiones importantes.

Números de suerte: 6, 10, 43.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

La vida sentimental cobra fuerza y podría llevar a Capricornio a tomar la iniciativa. Las predicciones también señalan la necesidad de cambiar la manera de pensar para conseguir transformaciones positivas en el entorno.

Números de suerte: 40, 6, 12.

Las predicciones de Walter mercado han sido muy famosas a lo largo de los años.
Las predicciones de Walter mercado han sido muy famosas a lo largo de los años. Foto: @Yosh_G/Getty Images/Montaje:Semana

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Acuario comienza a liberarse de responsabilidades que no le corresponden. Con mayor claridad podrá tomar decisiones y enfrentarse a proyectos que antes parecían demasiado arriesgados. El cambio deja de ser una amenaza y se convierte en una oportunidad.

Números de suerte: 4, 33, 9.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

La vida profesional de Piscis toma un nuevo impulso y aparecen retos diferentes que podrían resultar estimulantes. En las finanzas también se vislumbra movimiento, incluso con la posibilidad de recibir dinero por pagos pendientes, regalos o juegos de azar.

Números de suerte: 20, 8, 15.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.