Atlético Nacional vs. América de Cali: hora y canal de TV para el clásico en Miami; no va por Win Sports

El gran clásico del fútbol colombiano se traslada a Estados Unidos y Atlético Nacional y América de Cali podrán darle un gusto único a sus hinchas que están lejos de Colombia. Rojos y verdes deben aplazar sus actividades en la Liga Betplay y ahora se concentran en el amistoso en la cancha del Inter Miami.

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Este partido se organizó muy rápido en Miami con el fin de recolectar fondos que serán destinados para los más afectados por el terremoto que azotó al suroccidente del país el pasado 10 de agosto en horas de la mañana. Apenas se vio el desastre natural, América de Cali y Atlético Nacional olvidaron la competencia oficial y activaron el modo de ayuda y pusieron toda la logística a servicio.

El partido amistoso de América y Nacional se jugará este sábado, 5 de septiembre, en Fort Lauderdale, desde las 6:30 p. m., hora colombiana. La transmisión en Colombia será en exclusiva por Disney+.

El estadio del Inter Miami será el epicentro del partido y ambos clubes se presentan en un buen momento deportivo en el torneo colombiano, y los grandes favoritos al título de diciembre.

El evento será por los damnificados del movimiento telúrico y se espera que no haya enfrentamientos entre hinchas, tal como lastimosamente sucedió en días atrás en El Campín, durante el juego América de Cali vs. Santa Fe, que dejó duras sanciones de por medio.

Nacional y América en gran momento

América de Cali se presenta al clásico siendo el líder absoluto de la Liga Betplay con 20 puntos y ya comienza a ver lo que sería una eventual clasificación a cuadrangulares semifinales. En su más reciente presentación en su regreso al Pascual Guerrero, goleó 3-0 a Alianza FC con goles de Cristian Tovar, Tomás Ángel y Yeison Guzmán.

En lo que tiene que ver con Atlético Nacional, también se ve con buen inicio de campaña con el técnico Lucas González al mando. El club verdolaga aún no convence en su forma de juego, pero está en la zona alta y saca triunfos clave.

En su más reciente salida, el Rey de Copas goleó 5-1 a Alianza en Valledupar y acumula cuatro triunfos y solo una derrota, precisamente sucedió en un clásico ante América. Será la oportunidad para la revancha, en un escenario que chocará a dos de los clubes más grandes del país.