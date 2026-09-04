Insólito autogol de Dávinson Sánchez levantó tierrero en Turquía: así lo registró la prensa

Este viernes, 4 de septiembre de 2026, Dávinson Sánchez vivió un desafortunado momento deportivo con su equipo, el Galatasaray de Turquía. En juego contra Başakşehir, por la Superliga, el colombiano anotó un gol en propia puerta.

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Corrían 76′ del segundo tiempo de partido, cuando Başakşehir tuvo un tiro de esquina a favor. Cobraron, y cuando la pelota llegó al área de Galatasaray, Sánchez trató de cabecear para despejar, pero acabó encajando en propia puerta.

¿QUÉ LE PASÓ A DAVINSON SÁNCHEZ? Insólito blooper y CABEZAZO EN CONTRA del colombiano, para que el Başakşehir se ponga 2-2 por la Superliga de Turquía. Menos mal que terminó ganando 3-2 el Galatasaray...



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En Turquía reaccionaron al gol en contra del colombiano, aunque también mostraron sorpresa absoluta. Se trata de uno de los jugadores que mejor desempeño tiene en la liga de ese país, y no es común que pase por estas situaciones.

Era el 2-2 parcial con el que Başakşehir empataba el compromiso, y la preocupación crecía en Galatasaray. Sin embargo, el equipo de Dávinson Sánchez ganó el partido con un tanto agónico de Gabriel Sara (90+1) que le dio los tres puntos al equipo.

De hecho, al jugador de la Selección Colombia también le anularon un gol por fuera de juego. Ocurrió a los 83′, cuando parecía poner el 3-2 definitivo para su equipo, aunque minutos después lo lograron y ahora se colocan en la primera casilla de la tabla de posiciones con 10 puntos.

Así registró la prensa en autogol de Dávinson Sánchez

“¿Qué le pasó a Dávinson Sánchez?” - SportsCenter

“Insólito blooper y cabezazo en contra del colombiano, para que el Başakşehir se ponga 2-2 por la Superliga de Turquía. Menos mal que terminó ganando 3-2 el Galatasaray...”.

¿QUÉ LE PASÓ A DAVINSON SÁNCHEZ? Insólito blooper y CABEZAZO EN CONTRA del colombiano, para que el Başakşehir se ponga 2-2 por la Superliga de Turquía. Menos mal que terminó ganando 3-2 el Galatasaray...



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La marca negativa de Dávinson Sánchez con Galatasaray

BeinSports: “Davinson Sánchez se convirtió en el primer jugador del Galatasaray en marcar un gol en propia puerta en la Süper Lig desde Mauro Icardi (marzo de 2024; contra el Kasımpaşa)”.

El error de Dávinson Sánchez que aprovechó Başakşehir

Futbolarena: “Başakşehir, con un gol en contra de Davinson Sánchez, empató de nuevo frente al Galatasaray”.