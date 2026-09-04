Daniel Muñoz tuvo que entrar a cirugía: sorpresa total en pleno fichaje con el Nottingham Forest

Sorpresa total con Daniel Muñoz en pleno fichaje con Nottingham Forest. En medio de la firma de los documentos y luego de presentar los exámenes médicos y el debido proceso, se conoció que el lateral colombiano tuvo que entrar a una cirugía.

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Esto se debió a un detalle que pocos sabían y que el jugador prefirió tener bajo secreto por varias semanas. Todo tiene que ver con una intervención quirúrgica en su nariz, un proceso que se realizó apenas terminó su participación en el Mundial 2026. El técnico del Nottingham Forest, Oliver Glasner, dio detalles de la cirugía del lateral.

Por esa razón, a Daniel Muñoz se le veía con un elemento adicional en su rostro: un material de protección en los entrenamientos. Se cree que, por las próximas semanas, mientras termina la fase de recuperación, tendrá que usar esta máscara.

Daniel Muñoz con máscara. Foto: Nottingham Forest

“Oliver Glasner reveló que Daniel Muñoz se sometió a una cirugía en la nariz durante el verano, lo que significa que nuestra última incorporación está usando una máscara protectora en los entrenamientos”, dijo el Nottingham Forest en las redes sociales.

Glasner es mesurado con Muñoz

Pese a la cirugía, Daniel Muñoz puede participar de los entrenamientos del Nottingham Forest y podrá jugar partidos en la Premier League. El lateral fue un pedido exclusivo del entrenador, pues lo conoce desde las épocas en el Crystal Palace. Pese a ello, el DT no se apresura.

Oliver Glasner está encantado con la llegada de Daniel Muñoz al Nottingham Forest; sin embargo, consideró que todavía no está listo para entrar al 11 titular. Es decir, que en el duelo ante el Tottenham, por la tercera fecha de la Premier League, irá a la banca de suplentes.

“Está disponible. Llegó tarde después de la Copa del Mundo y tuvo una pretemporada corta. Jugó con máscara en el partido contra el Everton porque se sometió a una cirugía en la nariz para mejorar su respiración”, fueron las palabras exactas de Glasner.

Muñoz llegó por 22 millones de euros al Forest y los hinchas piden con urgencia que juegue de titular, pero todavía no está preparado para desplegar todo su nivel y, por precaución, deberá esperar.

“Por eso no ha tenido muchos minutos en la pretemporada y solo 55 minutos contra el Everton. No jugó contra el Manchester City porque las negociaciones estaban bastante avanzadas. Por eso digo que necesita recuperar su nivel óptimo de forma física”, insistió el DT.