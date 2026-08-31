Oficial: Daniel Muñoz fue presentado en su nuevo equipo y firmó contrato por tres años

Daniel Muñoz tiene nuevo equipo en la Premier League de Inglaterra. El defensor colombiano fue presentado como fichaje de lujo para el Nottingham Forest, equipo dirigido por Oliver Glasner, parte fundamental del negocio.

Carlos Antonio Vélez opinó sobre el nuevo equipo de Daniel Muñoz: “Lástima y suerte”

“Nottingham Forest se complace en anunciar el fichaje del internacional colombiano Daniel Muñoz por tres temporadas, con una opción para el club de ampliar el contrato un año más”, dice el comunicado oficial.

Muñoz sale del Crystal Palace por un valor total de 22 millones de libras esterlinas, es decir, casi 30 millones de dólares al cambio actual.

Everton y Tottenham también estaban tras la pista del defensor de la Selección Colombia; sin embargo, todo se resolvió gracias a su estupenda relación con Oliver Glasner y el deseo de seguir siendo titular en la Premier League.

Declaraciones de Daniel Muñoz

A sus 31 años de edad, Daniel Muñoz emprende una nueva travesía en Europa. “Estoy muy ilusionado porque veo mucho talento; el Forest es un equipo con grandes jugadores, grandes cualidades y gran destreza sobre el terreno de juego”, apuntó.

El principal sacrificio por irse del Crystal Palace es que esta temporada no tendrá competencias internacionales. “Tengo muchas ganas de saltar al campo para ayudar a mis nuevos compañeros y creo que vamos a lograr grandes cosas”, apuntó.

Muñoz es titular en la Selección Colombia y este cambio de equipo podría darle una nueva dimensión a su trabajo en el proyecto de Néstor Lorenzo. La idea es mantener la cantidad de minutos que le garantiza Glasner, un técnico que le dio confianza cuando trabajaron juntos en Londres.

Juanfer Quintero escogió los cuatro mejores jugadores en la historia de Colombia: “Para mí”

“Lo primero es que se trata de un club ganador. Creo que cuando esa es la expectativa y la mentalidad —tanto de la directiva y el cuerpo técnico como de los jugadores—, eso lo hace especial”, explicó el lateral antioqueño.

Nottingham Forest viene de una temporada difícil en la que se salvó por poco del descenso. “Es un club que ha luchado mucho en los últimos años, que ha competido con intensidad y llegó a las semifinales de la Europa League; creo que tiene objetivos aún mayores para el futuro. Eso es precisamente lo que me gusta del Forest, y por eso decidí venir aquí”, apuntó.

Daniel Muñoz en su presentación con el Nottingham Forest Foto: NFFC

George Syrianos, director deportivo del Nottingham Forest, dio sus sensaciones sobre este nuevo fichaje que llega en el cierre del mercado de verano. “Daniel es un jugador que ha demostrado constantemente su calidad al más alto nivel, y estamos encantados de incorporarlo al Nottingham Forest”, apuntó.

“Estamos muy satisfechos de darle la bienvenida al club y esperamos que se integre rápidamente en la plantilla”, apuntó Syrianos.

Daniel Muñoz podría debutar este mismo sábado, 5 de septiembre, enfrentando al Tottenham en condición de local. Dicho partido será a las 9:00 de la mañana (hora de Colombia).