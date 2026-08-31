Deportivo Cali vs. Bucaramanga terminó mal: pelea, expulsados y disturbios en Palmaseca

Deportivo Cali y Atlético Bucaramanga empataron en un partido que terminó abruptamente por el intento de invasión de los hinchas locales. Aunque las autoridades lograron contener los disturbios, el árbitro José Bautista decretó el final del encuentro, como lo establece el reglamento.

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En ese mismo momento, jugadores y miembros del cuerpo técnico de ambos equipos se enfrentaban a empujones en el centro del campo. Todo empezó luego de que Pablo Peirano, DT de Bucaramanga, entrara al campo a confrontar al volante Gustavo Cuéllar.

El entrenador uruguayo fue expulsado por esa conducta, al igual que los jugadores Keimer Sandoval (Deportivo Cali) y José García (Atlético Bucaramanga).

Aunque la transmisión oficial de Win Sports decidió censurar lo que estaba pasando en el Estadio de Palmaseca, videos grabados por hinchas se hicieron virales en redes sociales y dieron cuenta de la razón por la cual el partido se dio por finalizado.

La queja de Rafael Dudamel

Los bochornosos hechos que se presentaron dentro del campo se trasladaron a la rueda de prensa. Rafael Dudamel, técnico del Deportivo Cali, lanzó una dura crítica contra su colega Pablo Peirano.

“Es una pena que no podamos hablar de fútbol acá, que haya ocurrido esto; hay roles dentro de un terreno de juego, con grandes jugadores, pero es vergonzoso lo que ha visto todo el país”, declaró el estratega venezolano.

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Dudamel contó su versión de lo sucedido en Palmaseca. “A falta de dos minutos, nuestra gente estaba molesta por el resultado, tuvo que intervenir la seguridad; ya quedaban dos minutos. Es una vergüenza lo que ha hecho mi colega, ha pateado una pelota, después se fue a la mitad de la cancha, ahí de paso agrede a Keiner Sandoval”, aseguró.

El DT espera que se tomen medidas en el comité disciplinario de la Dimayor. “Es una pena lo sucedido; ojalá el informe arbitral sea severo, esto es antitodo. La parte externa estaba caliente, pero también hay una provocación; lo vieron así ustedes, la transmisión es muy clara, así se dio por terminado el partido, acá hay una insatisfacción de la situación, muy complicado así. Eso mismo hace; un poco lo vi desde afuera”, señaló.

Pablo Peirano decidió no asistir a la rueda de prensa luego del empate entre Deportivo Cali y Atlético Bucaramanga. En su lugar estuvo Javier Tetes, asistente técnico del cuadro leopardo, quien respondió a las preguntas de los periodistas.

“Se suspendió porque invadió gente. Ya había invadido gente una vez que Cali había logrado el empate. El juez hizo jugar dos acciones de juego con gente adentro. Habían abierto una puerta detrás del arco; capaz que vieron otra cosa ustedes”, apuntó Tetes.

El resultado final, según quedó registrado en la página oficial de Dimayor, fue 1-1, gracias a los goles de José García y Leyser Chaverra.