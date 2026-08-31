Periodistas reportan la drástica decisión de Junior con Alfredo Arias: “Totalmente confirmada”

Independiente Santa Fe estaría en camino a provocar la salida de otro director técnico. Una semana después de haber generado la renuncia de Eduardo Coudet en River Plate, el conjunto cardenal habría sentenciado la destitución de Alfredo Arias en Junior.

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Según el reporte de los periodistas barranquilleros Hugo Illera y su hijo José Hugo Illera, la decisión ya está tomada y se anunciará en las próximas horas a través de un comunicado oficial.

“Me dijeron ‘Antonio Char ya tomó la decisión de cambiar al técnico’. Fue lo que me dijeron, yo estaba hablando con uno de mis buenos informantes. Yo no lo conozco, pero a usted le consta que las cosas que me dicen, salen”, indicó.

Según esta información, Alfredo Arias ya estaba sentenciado desde antes del partido contra Santa Fe. En caso de empate o derrota, era muy difícil que siguiera en el cargo como DT.

Jose Hugo Illera complementó la versión expuesta por su padre en el canal de Diario Deportes. “Me está confirmando una persona: totalmente confirmada la salida del profesor Alfredo Arias”, dijo en vivo.

Adiós al técnico bicampeón

Alfredo Arias estaría viviendo sus últimas horas como entrenador del Junior de Barranquilla, equipo al que sacó bicampeón frente a Deportes Tolima y Atlético Nacional.

Aunque el semestre pasado llegó a estar en la rampa de salida, la dirigencia le dio el espaldarazo de confianza y todo terminó saliendo de manera positiva con la estrella número 12 bordada en el escudo.

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Sin embargo, esta campaña ha empezado de la peor manera posible. Junior cayó eliminado de la Copa BetPlay a manos del Barranquilla FC y en la Liga BetPlay marcha en la casilla número 17° producto de cero victorias, dos empates y tres derrotas.

La semana pasada fue goleado por el América de Cali en Palmira (4-2), situación que puso al límite el futuro de Arias. La única salvación era ganarle a Independiente Santa Fe, resultado que se estaba dando hasta que Franco Fagúndez decretó el empate con un cabezazo fulminante en el corazón del área.

Junior vs. Santa Fe en el Estadio Romelio Martínez de Barranquilla Foto: @anlocolsports

“Tengo contrato, tengo trabajo. Agradezco que me trajeron, creo he hecho un trabajo serio, he sido honesto, he sido digno. En un año ganamos dos títulos y yo estuve ahí. Aunque no quieran mirarlo y taparlo. Cuando llegué había 10 títulos y en un año gané dos títulos”, apuntó en rueda de prensa.

Alfredo Arias se marchó molesto por las preguntas sobre su continuidad, no sin antes dejar clara su postura ante los medios. “Mi trabajo no es sacarme ni ponerme, es entrenar a un equipo y tratar de hacerlo ganar. El semestre pasado y el anterior estuvimos en problemas, yo vine acá también, y dije que todavía había que tener lugar. Yo hago un trabajo digno, honesto, soy técnico, entreno todos los días, trabajo”, sentenció.