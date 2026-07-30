Eliminación de Junior llegó hasta Francia, España y Chile: esto dice la prensa internacional

Junior de Barranquilla sufrió una de las derrotas más inesperadas del último tiempo. El cuadro rojiblanco quedó eliminado de la Copa BetPlay 2026 a manos de Barranquilla FC, su propio equipo de divisiones menores, donde se prueban los talentos del futuro.

El partido de ida había terminado 2-2 y en la vuelta volvieron a empatar 3-3. Con ese marcador global (5-5), se fueron a la definición desde el punto penal y allí se impusieron los juveniles para avanzar directo a octavos de final.

La derrota de Junior: noticia mundial

La eliminación de Junior no solo fue noticia en Colombia, sino también fuera del territorio nacional. En Francia, España, Chile y Uruguay, entre otros países, están hablando de esta insólita derrota contra su propio equipo filial.

“Este hecho se ha convertido ya en historia del fútbol colombiano porque es la primera vez que una filial elimina a su primer equipo. Una casualidad insólita que ha tenido lugar porque este año se ha modificado el formato del torneo, permitiendo este enfrentamiento de un equipo filial contra su primer equipo”, escribieron en la Cadena COPE de España.

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Para el Diario Marca, Junior “firmó uno de los tropiezos más estrepitosos de la temporada al quedar eliminado de la Copa BetPlay a manos de un club de la Categoría Primera B. Pese a contar con una de las nóminas más costosas y experimentadas del país, el equipo dirigido por el cuerpo técnico rojiblanco no logró plasmar su jerarquía en el terreno de juego”.

L’Équipe también reportó lo sucedido en el Estadio Romelio Martínez de la capital atlanticense. “Junior, doble campeón vigente de la Primera División, eliminado por su propio equipo reserva en la Copa de Colombia“, informó el medio francés.

TNT Sports, desde Chile, calificó de “vergonzoso” el resultado de Junior vs. Barranquilla: “Una de las grandes características del fútbol es que en 90 minutos todo puede pasar. Son tantos los factores, que por más obvio que parezca un resultado, no siempre se sigue la lógica. Y eso se podría decir que fue lo que sucedió en la llave que enfrentó a Junior de Barranquilla y su filial, Barranquilla FC”.

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“Un hecho insólito se dio este miércoles en la primera fase de la Copa Colombia. Junior de Barranquilla, el equipo más laureado y popular de la ciudad, quedó eliminado por penales frente al Barranquilla FC, su filial que compite en la Primera B”, reportó el Montevideo Portal.

A pesar de la repercusión que ha tenido esta derrota en todo el planeta, dentro de Junior hay tranquilidad y no se tomarán decisiones radicales. Alfredo Arias seguirá siendo el DT y buscará el tricampeonato de la Liga BetPlay, principal objetivo trazado para la presente temporada.