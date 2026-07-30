Morat deslumbró en Medellín con un concierto en plena pasarela: así fue el lanzamiento de la colección AM:PM en Colombiamoda

Colombiamoda 2026 tuvo uno de los momentos más esperados del calendario. La banda colombiana Morat y la marca GEF presentaron oficialmente AM:PM, una colección colaborativa que llevó la moda más allá de las prendas para convertir la pasarela en una experiencia inmersiva donde el diseño, la música y la narrativa se integraron en un mismo escenario.

Pasarela AM:PM de GEF x Morat en Colombiamoda 2026. Foto: INEXMODA

La presentación tuvo lugar en la Casa GEF, un espacio que fue completamente transformado para recrear el universo conceptual de la colección. Lejos de un desfile tradicional, los asistentes ingresaron con un carnet que simulaba la acreditación de una jornada laboral y atravesaron torniquetes hasta llegar a un ambiente inspirado en una oficina, anticipando el relato que marcaría toda la puesta en escena: un martes cualquiera que comienza en la mañana, pasa por la rutina laboral y termina con una celebración en la noche.

“Es ropa para vivir el presente”: Morat revela los secretos de su colección AM:PM con GEF en Colombiamoda 2026

Pasarela AM:PM de GEF x Morat en Colombiamoda 2026. Foto: INEXMODA

El desfile inició con el sonido de una alarma de reloj, un recurso que marcó el comienzo de la historia. Detrás de un gran telón aparecieron las siluetas de los cuatro integrantes de Morat y, pocos segundos después, la agrupación comenzó a interpretar en vivo la música creada exclusivamente para esta pasarela. Más que ofrecer un concierto, la banda construyó un diseño sonoro pensado para acompañar el recorrido de cada modelo y reforzar la narrativa de la colección.

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A diferencia de otras colaboraciones entre artistas y marcas de moda, Morat no fue un invitado especial, sino un protagonista más del espectáculo. Durante varios meses, la agrupación participó en el desarrollo creativo del proyecto para que la propuesta musical dialogara con cada uno de los momentos del desfile y acompañara la evolución de la historia que se contaba sobre la pasarela.

“Es ropa para vivir el presente”: Morat revela los secretos de su colección AM:PM con GEF en Colombiamoda 2026

Pasarela AM:PM de GEF x Morat en Colombiamoda 2026. Foto: INEXMODA

La colección AM:PM propone un guardarropa pensado para quienes transitan distintos escenarios durante un mismo día sin necesidad de cambiar de identidad. Bajo esa premisa, GEF y Morat desarrollaron una propuesta donde el streetwear convive con la sastrería contemporánea y las referencias utilitarias.

Sobre la pasarela desfilaron más de 40 modelos luciendo prendas que exploraron la versatilidad del denim, protagonista de la colección a través de chaquetas con contrastes de textura, jeans oversize y siluetas femeninas como los strapless. A estas piezas se sumaron blazers cropped, camisas blancas reinterpretadas, overshirts de cuadros, minifaldas de tablas y pantalones de bota amplia, configurando un clóset capaz de adaptarse a diferentes momentos del día.

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La propuesta también destacó por la exploración de materiales y acabados. Hoodies con efecto neopreno, vestidos elaborados en mesh de textura afelpada y blazers confeccionados en la clásica tela de raya tiza aportaron diversidad visual a una colección que buscó equilibrar comodidad y sofisticación.

Los detalles adquirieron un papel fundamental en la identidad de la colaboración. Algunos bordados reinterpretan el logotipo de Morat, mientras que la frase Ya es mañana, título del más reciente álbum del grupo, aparece bordada en las perillas de las mangas de varias camisas. Las camisetas básicas también incorporan estampados con retratos de cada integrante mediante la técnica del trampantojo, recreando el efecto visual de una fotografía Polaroid sobre la tela.

Los accesorios completaron la narrativa con bandanas de inspiración retro y wéstern, corbatas que reforzaron el componente tailoring, gorras de corduroy y medias en distintos colores, elementos que permitieron transformar un mismo atuendo para responder a las diferentes escenas del día.

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Pasarela AM:PM de GEF x Morat en Colombiamoda 2026. Foto: INEXMODA

Para Martín Vargas, baterista de Morat, quien conversó en rueda de prensa con periodistas desde Medellín, señaló que el resultado final refleja el nivel de involucramiento que tuvo la agrupación durante el proceso creativo. “Ver la colección completa y lista nos llena de emoción, porque tuvimos la oportunidad de hacer parte del proceso de la pasarela y nos aseguramos junto al equipo de GEF de que no solo la ropa se viera perfecta, sino también de que toda la historia, el concepto de la campaña y esta puesta en escena se entendieran. Estamos muy orgullosos de lo que hemos logrado, porque esta es una colaboración que representa de igual manera a ambas marcas”.

Pasarela AM:PM de GEF x Morat en Colombiamoda 2026. Foto: INEXMODA

El storytelling fue precisamente uno de los mayores diferenciadores de la presentación. Cada salida construyó una cronología que avanzó desde la mañana hasta la noche mediante cambios en el estilismo, la iluminación, la música y la actitud de los modelos, quienes representaban distintos personajes y escenas de la vida cotidiana. A ello se sumaron varias showpieces creadas exclusivamente para este lanzamiento, reforzando el carácter conceptual de la puesta en escena.

El desfile también indicó el regreso de GEF a las pasarelas oficiales de Colombiamoda, una decisión que la marca quiso convertir en un acontecimiento memorable. “Queríamos que el regreso de GEF a Colombiamoda fuera memorable y, para lograrlo, nos imaginamos una pasarela donde el storytelling cobrara vida y sucedieran muchas cosas. Más aún con Morat en el escenario, porque la moda y la música son un match que hace parte del ADN de GEF y una conexión que sabemos que la gente reconoce”, afirmó Catalina Ochoa, gerente de Mercadeo de Crystal.

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Pasarela AM:PM de GEF x Morat en Colombiamoda 2026. Foto: INEXMODA

El cierre llegó cuando el telón volvió a abrirse y Morat compartió la pasarela con todos los modelos en una escena que recreó la fiesta con la que concluye el recorrido narrativo de AM:PM, convirtiendo el desfile en una celebración colectiva entre moda y música.

Las prendas de la colección AM:PM están disponibles en 22 tiendas seleccionadas de la marca y contará con una exhibición especial en la flagship store de GEF ubicada en la Zona T de Bogotá, donde también podrán verse las piezas conceptuales creadas para el desfile.

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La alianza entre Morat y GEF, además, continuará más allá de Colombiamoda. La marca acompañará a la banda durante las seis fechas programadas en el Movistar Arena, llevando el universo de AM:PM a nuevos escenarios y prolongando una colaboración que encontró en la moda y la música un lenguaje común para conectar con una nueva generación de consumidores.