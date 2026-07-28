AYNI cerrará Colombiamoda 2026 con una colección inspirada en el patrimonio textil del Perú

La marca peruana AYNI será la encargada del cierre oficial de Colombiamoda 2026 con la presentación de ‘Malva de luz’, una colección desarrollada en el marco de una alianza entre Malva e Inexmoda. La pasarela se realizará el jueves 30 de julio, entre las 7:00 p. m. y las 8:00 p. m., en Plaza Mayor Medellín.

La colección está compuesta por 30 salidas que exploran la relación entre la luz, la naturaleza y el patrimonio textil peruano. La propuesta utiliza fibras naturales como alpaca, algodón pima, algodón tanguis y denim, trabajadas mediante técnicas artesanales transmitidas entre generaciones.

Natalia del Valle, CEO de Malva, señaló que “en Malva creemos que Latinoamérica tiene el talento para liderar la conversación global sobre diseño. Esta alianza con Inexmoda representa exactamente ese propósito: abrir escenarios donde las marcas de la región puedan mostrar propuestas que hablan de identidad, innovación y excelencia. AYNI es una de esas marcas que demuestra que el lujo latinoamericano tiene una voz propia”.

Por su parte, Lærke Skyum, cofundadora y directora creativa de AYNI, afirmó que “en AYNI entendemos el diseño como una forma de preservar la memoria textil del Perú mientras exploramos nuevas posibilidades para las fibras naturales. ‘Malva de luz’ habla precisamente de esa transformación: de cómo la tradición puede proyectarse hacia el futuro sin perder su esencia. Presentarla en Colombiamoda es una oportunidad para compartir esa visión con una audiencia latinoamericana y demostrar que la artesanía sigue siendo una fuente de innovación”.

Malva e Inexmoda llevan el talento peruano al cierre de Colombiamoda 2026 con la colección 'Malva de luz' de AYNI. Foto: Malva / API

Fundada por Adriana Cachay y Lærke Skyum, AYNI toma su nombre del principio andino de la reciprocidad. La marca trabaja con comunidades artesanas, emplea fibras naturales y cuenta con certificación B Corp.

Con esta alianza, Malva e Inexmoda informaron que buscan fortalecer la presencia del diseño latinoamericano y promover espacios de intercambio y visibilidad para las marcas de la región.