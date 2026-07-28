‘Veja’ llegará a Colombiamoda 2026 junto a la pasarela de ‘Palms Capra’

Veja participará en Colombiamoda 2026 como parte de la pasarela Palms Club, de la firma colombiana Palms Capra. La marca francesa integrará algunos de sus modelos de calzado a una propuesta que reúne diseño, producción y nuevas miradas sobre la moda.

Colombiamoda 2026: la autenticidad redefine el lujo en la moda

Desde hace más de dos décadas, Veja desarrolla el Proyecto Veja, una iniciativa basada en el uso de algodón orgánico, caucho amazónico obtenido directamente de comunidades recolectoras de la Amazonía, materiales innovadores y una cadena de producción transparente.

La participación en Colombiamoda incluirá siluetas como V-90, Rio Branco, Condor, Volley y Panenka, modelos que harán parte de la presentación de Palms Club, colección que reinterpreta elementos de la elegancia clásica desde una perspectiva contemporánea.

Veja llega a Colombiamoda junto a Palms Capra para impulsar el diseño con propósito Foto: Suministrada / API

La propuesta de Palms Capra, centrada en la producción local y la elaboración de piezas de larga duración, se relaciona con los principios del Proyecto Veja, que aborda el diseño desde el origen de las materias primas hasta la elaboración del producto final.

“En Veja buscamos colaborar con propuestas que compartan una manera auténtica de entender el diseño. Acompañar la pasarela de Palms Capra durante Colombiamoda representa una oportunidad para mostrar cómo marcas con trayectorias diferentes pueden encontrarse alrededor de valores como la calidad, la durabilidad y una forma más consciente de crear. Creemos que ese diálogo enriquece la conversación sobre el futuro de la moda y refleja el espíritu del Proyecto Veja.” afirmó Fernanda Almeida, Directora de Comunicaciones para Latinoamérica de Veja.

Con esta participación, Vejafortalecerá su presencia en Colombia y su relación con la industria creativa de la región, en un espacio de intercambio sobre diseño, producción e innovación dentro del sector de la moda.