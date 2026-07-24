Colombiamoda 2026 revela su programación oficial: estas son las pasarelas que convertirán de nuevo a Medellín en la capital de la moda latinoamericana

Colombiamoda 2026 ya tiene lista su hoja de ruta. La edición número 37 de La Semana de la Moda de Colombia presentó oficialmente la programación de pasarelas que marcará una nueva etapa para el evento organizado por Inexmoda, que este año apuesta por un formato inédito de siete días y una visión cada vez más internacional.

Del 25 al 31 de julio, Medellín volverá a convertirse en el epicentro del Sistema Moda latinoamericano con una agenda que incluye 33 desfiles distribuidos en distintos escenarios de la ciudad. Bajo el concepto Uniqueness is the New Luxury, la plataforma reunirá a diseñadores, empresarios, compradores especializados y líderes de la industria provenientes de más de 50 países, en una edición que busca demostrar que la autenticidad es hoy uno de los principales activos competitivos de América Latina.

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COLOMBIAMODA 2026 Foto: INEXMODA

La gran novedad de este año es precisamente la ampliación de la programación. Por primera vez, Colombiamoda adopta el esquema de las principales semanas de la moda del mundo, extendiendo sus actividades a lo largo de siete días consecutivos. El Opening Weekend marcará el inicio de esta nueva apuesta con una de las colaboraciones más esperadas: Vélez x J Balvin, una puesta en escena que abrirá oficialmente el calendario y que simboliza el diálogo entre moda, música y cultura contemporánea.

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El desfile inaugural, programado para el lunes, estará a cargo de la diseñadora colombiana Manuela Álvarez, quien presentará una nueva propuesta de su marca MAZ, reconocida por su trabajo alrededor de la artesanía y la construcción de narrativas desde los territorios. El cierre, por su parte, tendrá un sello regional con la participación de la firma peruana Ayni, consolidando la intención de Colombiamoda de proyectarse como una plataforma para toda Latinoamérica.

“Colombiamoda ha evolucionado para convertirse en una marca internacional que conecta a Colombia y Latinoamérica con el mundo desde aquello que las hace únicas”, afirmó Sebastián Díez, presidente ejecutivo de Inexmoda, al destacar que la estrategia de la organización apunta a fortalecer un circuito internacional con presencia en algunas de las principales capitales de la moda.

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MAZ realizó un laboratorio junto con integrantes de la comunidad indígena Camëntsá Biya del Valle del Sibundoy, en Putumayo, trabajando de la mano de los colectivos Curarte y Suma Killa, liderados por Eisen Jacanamejoy y Teresa Jacanamejoy. Foto: MAZ

La programación evidencia, además, la diversidad de voces que hoy integran el ecosistema creativo colombiano. Entre las marcas y diseñadores confirmados figuran SBQ, Santísimas, Toscano, Alado by KIA, Annaiss Yucr, Cemadier, Studio F, Racketball, Wild & Pacific, Arkitect x Jorge Duque, Morat x Gef, Matilde, Socarrás & Bata, Offcorss, Palms Capra, Sientoochenta, Colegiatura, Cariño Santo, Maralta, Eugenia Fernández x Falabella, Bronzini x Isabel Henao, Chevignon x Ruven Afanador, La Petite Mort, Pascual Bravo, Palma Canaria, Virgilio Medina, Universidad de Medellín, Almarosa, Carolina Ronderos, Fou Fuera de lo Común, Agua Bendita y Undergold, entre otras propuestas.

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MORAT Foto: Paula López

El listado refleja una tendencia cada vez más evidente en la industria: las colaboraciones entre marcas de moda, artistas, universidades y compañías de otros sectores. Ejemplos como Morat x Gef, Chevignon x Ruven Afanador o Arkitect x Jorge Duque muestran cómo la moda ha ampliado sus fronteras para dialogar con disciplinas como la música, la fotografía y el diseño.

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Las expectativas para esta edición también se reflejan en las cifras. Inexmoda estima la participación de más de 600 marcas, cerca de 17.000 compradores especializados, de los cuales 4.000 serán internacionales, y más de 70.000 asistentes. Asimismo, la agenda contempla un total de 143 eventos distribuidos en 46 escenarios de Medellín, consolidando a la ciudad como uno de los principales centros creativos de la región.

Entre los países con mayor representación de compradores internacionales se encuentran Ecuador, Estados Unidos, Venezuela, Costa Rica y México. A ellos se suman mercados estratégicos como Emiratos Árabes Unidos, Francia, Reino Unido, Puerto Rico y Chile, territorios que se han convertido en oportunidades clave para la expansión de las marcas latinoamericanas.

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Pasarela inaugural de Agua y Agua Bendita en Colombiamoda 2025. Foto: Inexmoda

“Colombiamoda 2026 reafirma que Medellín es la capital de la moda y la creatividad en América Latina. Esta feria no solo conecta a nuestra ciudad con más de 50 países y genera oportunidades de negocio, también impulsa el talento local”, aseguró María Fernanda Galeano, secretaria de Desarrollo Económico de Medellín.

Sin embargo, la edición 2026 no estará centrada únicamente en los negocios y las pasarelas. El componente académico tendrá un papel protagónico con el Set de Conocimiento Inexmoda Pascual Bravo, que desarrollará 45 espacios entre conferencias y Green Talks. En total, 126 expertos nacionales e internacionales abordarán temas relacionados con sostenibilidad, lujo, tendencias, internacionalización y el comportamiento de los nuevos consumidores.

Pasarela Solsticio Bless x Antheas, Colombiamoda 2025 Foto: Inexmoda

Entre los invitados internacionales destacan Nathalie Constanty, consultora de Le Bon Marché de LVMH Group; Vincent Grégoire, director de Consumer Trends & Insights de Nelly Rodi; Djurdja Milutinovic, directora de Store Design and Development de Karl Lagerfeld; y Pilar Riaño, fundadora de Modaes.

Pasarela de Arkitect x Leal Daccarett, Colombiamoda 2025 Foto: Inexmoda

Calendario de pasarelas Colombiamoda 2026

Sábado 25 de julio:

7:00 p.m.: J BALVIN X VÉLEZ

Domingo 26 de julio

7:00 p.m.: SBQ

8:00 p.m.: SANTÍSIMAS

Lunes 27 de julio

8:00 p.m.: Pasarela inaugural, MAZ MANUELA ÁLVAREZ

Martes 28 de julio

9:00 a.m.: TOSCANO PARA KOSTA AZUL

12:00 p.m.: KIA X ALADO

1:30 p.m.: NON STOP BY INEXMODA (Annaiss y YucraCemadier)

2:00 p.m.: Institución Universitaria Salazar y Herrera

3:00 p.m.: UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA

4:30 p.m.: STUDIO F

5:00 p.m.:RACKETBALL

6:00 p.m.: PASARELA ALCALDÍA DE MEDELLÍN

7:00 p.m.: JORGE DUQUE × ARKITECT

8:30 p.m.: MORAT X GEF

Miércoles 29 de julio

9:00 p.m.: BATA X SOCARRÁS

12:00 p.m.: OFFCORSS

1:30 p.m.: NON STOP BY INEXMODA (Palms Capra y Sientochenta)

3:00 p.m.: COLEGIATURA

3:30 p.m.: COLECTIVO VALLECAUCANO

4:30 p.m.: CARIÑO SANTO

5:00 p.m.: MARALTA

6:00 p.m.: EUGENIA FERNANDEZ X FALABELLA

7:00 p.m.: ISABEL HENAO × BRONZINI

9:00 p.m.: CHEVIGNON & RUVEN AFANADOR

Jueves 30 de julio

9:00 p.m.: LA PETITE MORT

12:00 p.m.: PASCUAL BRAVO

1:30 p.m.: NON STOP BY INEXMODA (Palma Canaria y Virgilio Madinah)

3:00 p.m.: FUTUROS UNIVERSIDAD DE MEDELLÍN

3:15 p.m.: M&D

4:30 p.m.: ALMAROSA X CAROLINA RONDEROS

5:00 p.m.: FOU

6:00 p.m.: DIEGO GUARNIZO

7:30 p.m.: AYNI X MALVA

8:30 p.m.: AGUA BENDITA

9:30 p.m.: UNDERGOLD