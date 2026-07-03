Agua by Agua Bendita abrirá Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 2026: la firma colombiana suma un nuevo hito internacional

La moda colombiana sigue dejando en alto el talento del país. Agua by Agua Bendita será la encargada de abrir el calendario oficial de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid en septiembre de 2026, uno de los escenarios más importantes de la moda española que se llevará del 14 al 19 de septiembre.

La firma llegará a la capital española tras recibir el Premio Diseñador Internacional Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, un reconocimiento impulsado en alianza con Latin American Fashion Awards, plataforma que en los últimos años se ha consolidado como uno de los principales espacios para visibilizar el talento creativo de la región ante la industria global.

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Agua by Agua Bendita será la encargada de abrir el calendario oficial de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid en septiembre de 2026. Foto: Inexmoda

Fundada por Mariana Hinestroza y Catalina Álvarez, Agua by Agua Bendita nació como una evolución del universo creativo construido previamente con Agua Bendita, pero con una propuesta orientada hacia el lujo contemporáneo.

Desde sus primeras colecciones, la marca apostó por una estética donde los estampados botánicos, las siluetas femeninas y el trabajo artesanal realizado por comunidades colombianas dejaron de funcionar únicamente como elementos decorativos para convertirse en parte del relato de cada colección.

Esa visión le ha permitido construir una presencia constante en mercados como Estados Unidos, Europa y Medio Oriente, donde sus prendas hacen parte de algunos de los principales espacios del lujo internacional.

Sin embargo, la consolidación de la marca también coincide con un momento en el que la industria global ha comenzado a valorar cada vez más los procesos manuales, la trazabilidad de las prendas y las historias culturales que acompañan cada creación.

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Pasarela de Agua by Agua Bendita. Foto: Inexmoda

Precisamente esa combinación entre identidad, sostenibilidad y artesanía fue uno de los factores que motivó su elección para inaugurar Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. Según los organizadores, la participación de la firma responde a la estrategia de internacionalización que impulsa la pasarela organizada por IFEMA Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, que busca fortalecer los vínculos entre Europa y América Latina mediante la incorporación de nuevas voces creativas.

El desfile será presentado gracias a Latin American Fashion Awards, iniciativa creada para democratizar el acceso de diseñadores latinoamericanos a escenarios internacionales. Desde su creación, la plataforma ha reunido a algunos de los nombres más influyentes de la industria de la moda en su jurado, entre ellos Donatella Versace, Haider Ackermann, Nina García, Gabriela Hearst y Carmen Busquets, consolidándose como un espacio de legitimación para el talento emergente y consolidado de la región.

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La consolidación de la marca también coincide con un momento en el que la industria global ha comenzado a valorar cada vez más los procesos manuales. Foto: Inexmoda

La elección de Agua by Agua Bendita también confirma una tendencia que se ha fortalecido durante los últimos años: la creciente presencia de diseñadores colombianos en Mercedes-Benz Fashion Week Madrid.

Antes de esta participación, la pasarela española ya había abierto sus puertas a nombres como Silvia Tcherassi y Johana Ortiz. El anuncio también refleja una transformación más amplia dentro del mapa internacional de la moda. Durante años, París, Milán, Londres y Nueva York concentraron la mayor parte de la conversación global. Sin embargo, otras plataformas como Madrid han fortalecido su identidad apostando por el intercambio entre Europa e Iberoamérica, una relación que hoy adquiere un nuevo impulso gracias a la circulación de diseñadores, compradores y proyectos creativos provenientes de América Latina.

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El desfile será presentado gracias a Latin American Fashion Awards, iniciativa creada para democratizar el acceso de diseñadores latinoamericanos a escenarios internacionales. Foto: Inexmoda

Para Colombia, esta presencia internacional llega en un momento especialmente significativo. Firmas nacionales han logrado consolidar modelos de negocio basados en la valorización del trabajo artesanal, el desarrollo sostenible y la colaboración con comunidades locales, elementos que hoy representan algunas de las conversaciones más relevantes dentro del sector del lujo.