Por segundo partido consecutivo, Jamal Musiala se desplomó en pleno partido con Bayern Múnich.

Durante el amistoso del pasado fin de semana, el estadio Allianz Arena fue testigo del desmayo de una de sus figuras. De un momento al otro, el jugador perdió su equilibrio y acabó necesitando la atención del cuerpo médico.

Primeros reportes del caso dictaminaron que se trató de una descompensación por las altas temperaturas que había en Múnich. Los videos de dicho momento fueron tensionantes, pero afortunadamente todo fue parte de algo transitorio.

🇩🇪🚨 IMÁGENES SENSIBLES: Así se desplomó Musiala durante el partido entre Bayern Múnich y Leipzig.



‼️ Todavía no hay un parte oficial sobre el estado de salud del futbolista de 23 años. pic.twitter.com/LWQplJWEq7 — Derechazo (@derechazoar) August 16, 2026

O eso era lo que se creía, dado que este martes a Musiala se le presentó una situación similar. En otro amistoso en el que Bayern se enfrentó con un rival alemán, Musiala volvió a sufrir de un desmayo que requirió de la intervención médica.

Fue una desestabilización de su cuerpo en el gramado del estadio donde estaban jugando que lo obligó a salir 10 minutos después de haber entrado desde el banco de suplentes.

Con la ayuda de los médicos el alemán se pudo estabilizar e irse por sus propios medios hacia los túneles. Mientras salía recibió los aplausos de los aficionados locales y visitantes, que sentían apatía por la situación del germano.

The moment Jamal Musiala fainted again on the pitch in the middle of the game 😥 pic.twitter.com/zckuwh32Bz — Pulse Sports Nigeria (@PulseSportsNG) August 18, 2026

Carta abierta con sus sensaciones

En su cuenta personal de Instagram, el futbolista alemán escribió unas palabras para intentar calmar las especulaciones sobre su estado de salud en los últimos días.

Allí se extendió y desde el primer párrafo explicó sus complicaciones: “He identificado temporalmente y brevemente ausencias que ocurrieron en mí, pero que son bien tratables, que se atribuyen a una disfunción neurológica”.

“Estos pueden llevar a los últimos momentos que han pasado, como contra Leipzig o incluso ahora en Heidenheim. Sé que estos pueden parecer aterradores a primera vista, pero para mí, actualmente, son parte de mi vida diaria. Estoy en la mejor atención médica y muy optimista sobre esto”, revela del tratamiento médico que recibe.

“El FC Bayern y mi círculo privado siempre están a mi lado y me apoyan en este camino. Lo importante es que no hay riesgo adicional para la salud”, escribió a modo de parte de tranquilidad.

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“En estrecho acuerdo y en intercambio regular con los expertos, ha sido mi deseo personal asumir el reto y seguir dedicándome a la liberación de los neurólogos, que más me ayuda en mi recuperación: simplemente seguir viviendo mi vida diaria y seguir jugando el fútbol como mi pasión. A cambio, he asumido la responsabilidad. Tengo un muy buen presentimiento en general y estoy en el camino correcto”, completa sin temor alguno y esperanzado en que tendrá mejoría.

Así reaccionó Luis Díaz al caso de Musiala

Más de 11 mil comentarios recibió la publicación de Musiala luego del episodio de este martes.

Uno de esos que llamó la atención fue el de Luis Díaz, quien se compadeció de su compañero y, poniéndole un corazón, le apoyó en medio de su complicación médica.

Así fue la reacción de Luis Díaz al mensaje de Jamal Musiala por un nuevo desmayo en Bayern Múnich Foto: Captura IG jamalmusiala10

Fue un gesto pequeño, pero muy significativo para demostrarle a Jamal que estaba todo el club apoyándolo.

Matthijs de Ligt, Jude Bellingham, entre otras personalidades del fútbol actual, también alojaron comentarios en la publicación de Jamal Musiala.