Walter Mercado reveló los números para hacerse rico el 5 de octubre; serían los ganadores de la lotería

Walter Mercado es una de las figuras más importantes del mundo de la astrología y continúa siendo uno de los referentes de quienes creen en las energías del universo y las predicciones. Es por esto que, aunque falleció en el año 2019, miles de personas confían en su legado y en los escritos que dejó en manos de su familia.

Para el lunes, 5 de octubre, su sobrina, Betty B. Mercado, compartió algunos consejos y recomendaciones en compañía de los números de la suerte que traerían el triunfo económico para muchas personas que apuestan en juegos de azar como chances y loterías.

Estos serían los números afortunados en los próximos sorteos de loterías y chances, según el fallecido vidente. Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Aries tendrá la oportunidad de dejar atrás experiencias que todavía generan preocupación y concentrarse en el presente. La jornada invita a recuperar la confianza y continuar con los proyectos personales sin permitir que situaciones del pasado interfieran en los planes actuales.

Números de suerte: 19, 9, 3.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Tauro deberá evitar complicaciones innecesarias y mantener la atención en aquello que realmente puede aportar estabilidad. Los consejos de personas cercanas, especialmente amistades de confianza, podrían ser útiles para tomar mejores decisiones relacionadas con las finanzas.

Números de suerte: 32, 44, 10.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Los cambios continuarán ocupando un lugar importante para Géminis, tanto en el plano personal como emocional. También podría surgir el deseo de poner en marcha una idea que llevaba tiempo en mente. La salud y los hábitos cotidianos requerirán mayor atención.

Números de suerte: 6, 47, 2.

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Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Cáncer tendrá una jornada de gran energía y podría sentirse motivado a probar experiencias diferentes. Los viajes y la posibilidad de conocer nuevos lugares aparecen como aspectos favorables. Salir de la rutina puede convertirse en una oportunidad para ampliar conocimientos.

Números de suerte: 7, 16, 22.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

La vida social de Leo estará más activa y podría obligarlo a reorganizar algunos compromisos. En el ámbito sentimental será necesario escuchar a la pareja y evitar que el orgullo genere distancias. La cooperación será importante para mantener la armonía.

Números de suerte: 3, 21, 7.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

La familia tendrá un peso importante en una decisión relacionada con el trabajo o la profesión. Virgo podría considerar las necesidades de sus seres queridos antes de definir qué camino tomar. Escuchar diferentes puntos de vista ayudará a evaluar mejor las opciones.

Números de suerte: 4, 1, 26.

Así quedó el horóscopo de Walter Mercado para este miércoles, 5 de noviembre. Foto: Montaje de SEMANA con Getty Images

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Libra estará interesado en mejorar diferentes aspectos de su estilo de vida. La alimentación, el ejercicio y el cuidado preventivo de la salud podrían convertirse en prioridades. El aumento de energía también permitirá cumplir con las obligaciones y disponer de más tiempo libre.

Números de suerte: 9, 13, 22.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Un asunto relacionado con la salud podría llevar a Escorpio a modificar temporalmente algunos planes de viaje, estudio o trabajo. La jornada invita a prestar mayor atención al bienestar y a adoptar hábitos más saludables de manera constante.

Números de suerte: 6, 44, 31.

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Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Sagitario todavía está a tiempo de retomar aquellos propósitos que había dejado pendientes. La jornada puede servir como punto de partida para comenzar a trabajar nuevamente en sus objetivos. Cumplir las metas propuestas ayudará a fortalecer la confianza personal.

Números de suerte: 5, 1, 30.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Un posible reencuentro con alguien conocido recientemente podría despertar el interés de Capricornio. Sin embargo, será conveniente actuar con prudencia en asuntos sentimentales y evitar involucrarse en situaciones que puedan generar conflictos entre otras personas.

Números de suerte: 18, 31, 42.

Las predicciones de Walter mercado han sido muy famosas a lo largo de los años. Foto: @Yosh_G/Getty Images/Montaje:Semana

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Acuario tendrá una jornada marcada por la ambición y las ganas de salir de la rutina. La confianza en sus propias capacidades seguirá creciendo y podrían aparecer oportunidades favorables gracias a amigos, pareja o compañeros. Los asuntos legales también presentan un panorama positivo.

Números de suerte: 33, 24, 18.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Piscis podría atravesar un momento de dudas respecto al rumbo que quiere tomar. Ante esta sensación de incertidumbre, conversar con una persona de confianza puede ayudar a ordenar las ideas. Recuperar la seguridad personal será clave para superar esta etapa.

Números de suerte: 9, 2, 15.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.