El fútbol mundial, entre prensa, aficionados y algunos entes oficiales, sigue de cerca el estado de salud de Jamal Musiala. El futbolista alemán, de 23 años, padece unas crisis de ausencia, provocadas por una disfunción neurológica.

Eso quiere decir que Musiala sufre crisis de ausencia temporales, de corta duración, asociadas a interrupciones breves de la conciencia.

Susto en el Bayern Múnich: Jamal Musiala se desmayó en pleno partido y prendió las alarmas

Jamal Musiala explicó por qué se ha desmayado tantas veces: reveló el diagnóstico médico

Los primeros episodios públicos de esta afección que padece Musiala aparecieron en agosto de 2026, cuando Bayern Múnich jugaba su pretemporada. El jugador tuvo desvanecimientos en partidos ante RB Leipzig y Heidenheim.

Pada laga vs Heidenheim semalam, Jamal Musiala kembali collapse di lapangan utk kedua kalinya setelah laga vs RB Leipzig Melalui IG-nya, Musiala menjelaskan dikarenakan ada disfungsi saraf. Musiala, Bayern dan tim ahli neurologi sedang melakukan perawatan thd hal ini Semoga lekas pulih seperti sedia kala, Jamal ❤️ https://t.co/Kpbf85DlZQ — Spieltag Indonesia (@SpieltagIndo) August 19, 2026

Dicho panorama, además de una lesión de rotura de fibras musculares en septiembre, ha hecho que el arranque de la temporada 2026-27 sea un verdadero tormento para el joven mediocampista.

Producto de la mencionada rotura de fibras musculares, Jamal Musiala volvió a jugar hasta el pasado viernes 20 de noviembre, en el empate 1-1 de Bayern Múnich contra Colonia. Tras dos meses fuera, disputó los últimos 20 minutos.

No obstante, cuando se creía que la situación mejoraba, apareció un nuevo reporte desde Alemania.

Prensa alemana reportó un nuevo desvanecimiento de Jamal Musiala, mientras en Bayern cuestionan su salario

Este domingo 22 de noviembre, Bild informó que el pasado lunes (16 de noviembre) Musiala sufrió un nuevo ataque de ausencia. Además, indican que los médicos hacen su trabajo para regular la medicación.

De ahí que esté la pregunta constante: ¿Jamal Musiala puede volver a jugar normalmente? Siendo su estado de salud el principal foco, el tema contractual también ha tomado fuerza. Entre las lesiones que lo dejan fuera por un tiempo y las crisis de ausencia del joven futbolista, altos cargos del Bayern Múnich cuestionan el futuro de la joya en el elenco bávaro.

Por ejemplo, Karl-Heinz Rummenigge, miembro del Consejo de Supervisión del cuadro bávaro, habló con Sky Sport sobre una posible reducción salarial a Musiala, debido a la incógnita sobre su futuro. Sobre ello, el 21 de noviembre, afirmó:

“Necesitamos hablar con la familia, el jugador y, sobre todo, con la agencia. Porque entonces esas sumas, con todo respeto, ya no son viables”.

Karl-Heinz Rummenigge äußert sich klar zur Situation um Jamal Musiala. 🎙️ https://t.co/IzbP30sQvT — Sky Sport (@SkySportDE) November 21, 2026

Otras voces oficiales, como Uli Hoeneß (presidente de honor) y Jan-Christian Dreesen (director general), también abordaron temas salariales y sobre el futuro del jugador.

FIFPro hace un llamado al Bayern Múnich

La FIFPro (Federación Internacional de Asociaciones de Futbolistas Profesionales), organización sindical que representa a miles de futbolistas profesionales a través de sindicatos nacionales, se refirió a las polémicas declaraciones desde la alta cúpula del Bayern Múnich, en medio de las afectaciones de salud que presenta Jamal Musiala.

“El presidente honorario del Bayern, su director ejecutivo y su ex director ejecutivo han cuestionado públicamente uno tras otro el contrato de Musiala. En opinión de FIFPro, se trata de una estrategia coordinada para ejercer presión sobre Musiala y sus representantes de cara a cualquier negociación. Un club de la talla del Bayern debería saber comportarse mejor”, señala la entidad.

#FIFPRO is deeply concerned by the repeated public statements from FC Bayern Munich’s leadership calling into question the contract of Jamal Musiala as he returns from injury. https://t.co/uPTxfY2lUt — FIFPRO (@FIFPRO) November 21, 2026

Y añade: “Bayern tiene la obligación de velar por el bienestar de Musiala. En el mundo del fútbol profesional, la incertidumbre sobre el futuro de un futbolista puede afectar a su salud mental, sobre todo cuando se está recuperando de una lesión. Convertir la salud y el futuro de Musiala en un tema de debate público no hace más que aumentar esa presión. Cualquier inquietud relacionada con su contrato debería tratarse en privado con él y con sus representantes”.

Max Eberl trata de calmar las aguas en Bayern por Musiala

Entonces, mientras la tormenta está desatada en Bayern Múnich, apareció el director general deportivo, Max Eberl, para tratar de calmar las aguas.

“Creemos al 100 por ciento que Musiala volverá a estar completamente en forma y alcanzará el nivel de rendimiento que ya ha demostrado. Estamos firmemente convencidos de ello. El hecho es que todos —y quiero decir todos— no deseamos nada más que Jamal regrese al nivel que ha mostrado”, dijo Eberl en un evento con los Dumeklemmer Bazis, club de aficionados oficial del Bayern.

Max Eberl on Jamal Musiala at the Dumeklemmer Bazis fan club: "We believe 100 percent that Musiala will become fully fit again and reach the level of performance he has already shown. We are firmly convinced of that. The fact is that we all - and I mean all - want nothing more than Jamal returning to the level he has shown. As a 23-year-old he's been through a story over the last 17 months where even a normal person without a public profile would have a hard road to walk. Jamal is walking it and we feel it every day." "What we see in sport is a boy who had to mature into a man between 21 and 23 - because what happened to him can't be healed by any money in the world. His health is the most important thing. We all support him. Our role is to fully support a player who has achieved great things and will achieve great things again. That a club is concerned is another matter. But the principle is that we all want the same for Jamal. That's the most important thing." "The most important thing for Jamal is that he has peace and quiet. Because we have the conviction and the belief that Jamal can reach his top level again despite the illness. We're giving him that peace - it's just a bit louder right now!" [@CKlemmBILD, @BILD] — Bayern Echo (@BayrnEcho) November 22, 2026

Y añadió: “Su salud es lo más importante. Todos lo apoyamos. Nuestro rol es apoyar plenamente a un jugador que ha logrado grandes cosas y volverá a lograr grandes cosas. Que un club esté preocupado es otro asunto. Pero el principio es que todos queremos lo mismo para Jamal. Eso es lo más importante”.