Leandro Paredes reapareció después de desmayarse, en plena entrevista y en vivo, tras consagrarse campeón con Boca Juniors de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro en la ciudad de Barranquilla.

Leandro Paredes del Boca Juniors se desmayó en plena entrevista tras ganar la Sudamericana: primer parte médico

El momento se ha hecho viral en las redes sociales y despertó gran preocupación en el mundo del fútbol. El mediocampista estaba expresando su alegría por el título que consiguió con el equipo del que es hincha.

De un momento a otro, se desplomó hacia el suelo y todo quedó registrado en cámara, se ve también cuando el periodista rápidamente lo auxilio y de fondo comenzaron a llegar más personas, hasta que la transmisión se interrumpió.

En otro video, se observa el momento en el que personal del equipo lo atendía mientras que estaba en el piso, aunque se encontraba consciente para ese momento.

Esta fue la publicación que hizo Paredes en su Instagram. Foto: Instagram de Leandro Paredes

“Se fue por sus propios medios para dar tranquilidad y se dirigió al vestuario”, contó el comunicador después de lo sucedido.

Tras la preocupación que se desató, Paredes reapareció en sus redes sociales para darle un parte de tranquilidad a sus seguidores. El exfutbolista de la Roma y el PSG, entre otros equipos, publicó una foto en sus historias de Instagram en la que que se le ve sonriente.

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Además, el argentino aprovechó la publicación para confirmar que el incidente no pasó a mayores. “Estamos bien. Aguante Boca, hoy y siempre”, escribió.

Esto se suma a lo que el técnico Rodolfo Arruabarrena dijo durante la rueda de prensa después del partido. “Terminando el primer tiempo tuvo un bajón, se sentía mareado.”, expresó.

“En el segundo tiempo mejoró un poco, pero a los diez minutos ya veía que le costaba llegar a los cortados. Fue muy honesto, pidió el cambio y nada… Ahora recién me enteré de que también le había dado un bajón", añadió.

Afortunadamente, la situación no pasó a mayores y el jugador pudo terminar de disfrutar con sus compañeros la obtención de este importante título.