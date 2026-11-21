Sebastián Villa no pudo ocultar su emoción, este sábado 21 de noviembre, con el himno de Colombia. Fue en la previa de la final de la Copa Sudamericana, entre Boca Juniors y Atlético Mineiro, en el Supermetro de Barranquilla.

🔴 Final de Copa Sudamericana EN VIVO Boca vs. Mineiro: Jugada espectacular de Villa provoca el 2-0 para Boca

Himno de Colombia retumbó en la final de la Copa Sudamericana: a todo pulmón en el Supermetro

Las cámaras de la transmisión oficial del evento enfocaron a Sebastián Villa cuando sonó el himno de Colombia. Fue después de que sonaran los de Argentina y Brasil.

Villa llorando con el himno de Colombia: Aura https://t.co/bM4H9xMG3n — mattsalic (@mattsalic) November 21, 2026

Con lágrimas en sus ojos, Villa conmovió a más de uno. Incluso, la propia prensa argentina le dedicó un espacio especial en sus portales.

Prensa argentina reaccionó a la emoción de Sebastián Villa con el himno de Colombia

El diario deportivo Olé le dedicó un apartado especial al video, destacando que a Villa le ganó la emoción en el Supermetro.

Prensa argentina reacciona a la emotividad de Sebastián Villa. Foto: Web oficial Olé.

Villa, clave en el primer tiempo de Boca Juniors contra Mineiro

Apenas rodó la pelota en Barranquilla, atrás quedó la emotividad de Sebastián Villa. El atacante cafetero se puso a trabajar, por izquierda, y generó opciones claras de cara al arco de Mineiro.

Por ejemplo, apenas sobre los 11 minutos del primer tiempo, hizo una asistencia de gol que Santiago Ascacibar concretó, pero fue anulada por fuera de juego.

NO SUMA EL GOL DE ASCACIBAR Tras una gran jugada individual de Villa, el Rusito puso el 1 a 0 pero estaba en posición adelantada. https://t.co/3G83fYaknk — DSPORTS (@DSports) November 21, 2026

Además, los regates de Villa y las acciones individuales que creó fueron casi que imparables para la defensa de Atlético Mineiro.

Sebastián Villa acabó como uno de los mejores calificados en el cuadro de Boca Juniors, que se fue al descanso ganando 1-0. Así, el equipo del vasco Arruabarrena queda a 45 minutos de consagrarse como campeón. Eso, o que Mineiro le haga frente al equipo argentino.

Sin embargo, parece complicado que Mineiro le encuentre la vuelta al marcador. No han podido descifrar la defensa de Boca, y las acciones de gol han sido casi que nulas sobre el arco defendido por Álvaro Montero, otro colombiano, que acaba el primer tiempo casi sin acción.