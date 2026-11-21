El encuentro de la fecha 13 de la liga española entre el Real Madrid y Celta de Vigo vivió un momento inesperado durante el primer tiempo, luego de que el delantero y goleador del conjunto merengue, Kylian Mbappé, fallara un penal al minuto 38′ que le hubiera otorgado el empate parcial a su equipo.

Real Madrid se movió para asegurar dos figuras hacia el futuro: firman hasta 2028 y 2031

El partido que se disputó en el Santiago Bernabéu comenzó con pie izquierdo para los locales, recibiendo un tanto durante los primeros minutos de juego por parte del delantero del Celta, Pablo Durán.

A partir de ahí, ‘los merengues’ comenzaron a buscar por distintos métodos la manera para remontar el encuentro y seguir posicionándose en los primeros puestos de la tabla española.

Fue antes de que finalizara el primer tiempo que, por medio de una acción individual entre Diomande y Mbappé, llegó un penal a favor del Real Madrid. El escenario llamaba a Mbappé para que cambiara el rumbo del encuentro. No obstante, el francés desperdició la oportunidad, lanzando el balón por encima del arco contrario.

A pesar de no lograr el tanto, Mbappé logró reponerse para buscar la victoria. En el minuto 66′, un juego colectivo iniciado por Vinicius Jr. llegó a los pies del francés, quien encontró al mediocampista Jude Bellingham y convirtió el tanto de empate.

Ya a minutos finales del encuentro, hacia los 85′, el joven delantero de la cantera, Carlos Espi, apareció con un gol de rebote, logrando así la remontada del Real Madrid ante el Celta de Vigo.

El conjunto del técnico portugués, José Mourinho, se mantiene en la 2.ª posición de la liga española con 33 puntos, los mismos que el líder F. C. Barcelona, pero que permanece de primero por diferencias de goles y con un partido por disputar.

Los culés disputarán su encuentro este domingo 22 de noviembre a las 8:00 hora Colombia ante el Villarreal en el Estadio Camp Nou.