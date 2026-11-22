Los seguidores de los concursos de belleza tienen la oportunidad de apoyar a María Alejandra López, representante de Colombia en Miss Universo 2026.

La organización habilitó una votación para que el público elija a su candidata favorita, un mecanismo que puede garantizarle a una de las participantes un lugar entre las 30 semifinalistas.

La competencia, que celebra su edición número 75 en San Juan, Puerto Rico, cuenta con dos canales digitales para recibir los votos de los seguidores: el portal oficial de Miss Universo y la aplicación móvil MU Fan.

El proceso se puede realizar desde Colombia y contempla alternativas gratuitas y otras de pago.

Ella es María Alejandra López, la paisa que se coronó como nueva Miss Universe Colombia 2026

¿Cómo votar por María Alejandra López en Miss Universo 2026?

Los colombianos interesados en respaldar a la representante nacional pueden participar a través de internet o desde sus teléfonos celulares.

Para hacerlo, deben ingresar a alguno de los canales habilitados por la organización y localizar el perfil de la candidata.

Este es el procedimiento:

Ingresar al portal oficial de votaciones de Miss Universo: https://missuniverseorg.com/vote. Otra alternativa es descargar la aplicación MU Fan, disponible para dispositivos Android y iOS. Entrar a la sección de votaciones, identificada como ‘Vote’. Buscar a Colombia en el listado de países participantes. Seleccionar la fotografía o el perfil de María Alejandra López. Elegir la modalidad de votación gratuita o alguno de los paquetes pagos, si se desea adquirir más votos. Seguir las instrucciones que aparecen en pantalla para completar el proceso.

Es importante realizar el procedimiento directamente en las plataformas oficiales y comprobar que el voto haya quedado registrado.

María Alejandra López, representante de Colombia en Miss Universo 2026, llamó la atención durante la competencia de trajes nacionales. Foto: Composición Semana/ Redes Sociales- API

¿Votar por María Alejandra López tiene algún costo?

Una de las dudas de los seguidores es si deben pagar para apoyar a la representante colombiana.

La respuesta es que no necesariamente: la plataforma contempla una alternativa gratuita para participar en la votación.

Sin embargo, quienes deseen registrar una mayor cantidad de votos pueden adquirir paquetes que tienen diferentes precios, expresados en dólares estadounidenses.

De acuerdo con las tarifas reportadas para esta edición, las opciones son:

9 votos: US$0,99.

45 votos: US$4,99.

120 votos: US$9,99.

255 votos: US$19,99.

660 votos: US$49,99.

1.350 votos: US$99,99.

3.000 votos: US$199,99.

Para quienes realicen la compra desde Colombia, el valor final en pesos dependerá de la tasa de cambio y de las condiciones de la entidad financiera utilizada para el pago.

Por lo tanto, no es indispensable adquirir un paquete para participar. Los seguidores pueden utilizar la alternativa gratuita disponible en los canales oficiales.

El respaldo de los seguidores tiene una incidencia directa en el desarrollo de Miss Universo 2026.

La candidata que consiga la mayor cantidad de votos del público obtiene un pase directo al grupo de las 30 semifinalistas.

Esto representa una oportunidad para María Alejandra López, pues el apoyo de los colombianos podría ayudarla a superar la primera etapa de clasificación y continuar en la competencia internacional.

No obstante, conseguir el mayor número de votos no significa ganar automáticamente la corona.

La participante que obtenga ese cupo deberá seguir enfrentándose a las siguientes rondas del certamen, en las que también intervienen las evaluaciones del jurado.

La gala final está programada para el martes 24 de noviembre de 2026, en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. Durante la ceremonia se conocerá a la sucesora de la actual reina.

Mientras llega ese momento, los seguidores pueden utilizar los canales digitales habilitados por la organización para respaldar a sus representantes y participar en la votación popular.