Ella es María Alejandra López, la paisa que se coronó como nueva Miss Universe Colombia 2026

El pasado 10 de octubre, Miss Universe Colombia realizó una nueva edición, buscando coronar a la siguiente representante del país, luego del buen desempeño que realizó Vanessa Pulgarín.

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El escenario para esta velada fue El Salón Jumbo del Country Club de Barranquilla, donde varias candidatas lucharon la corona y mostraron la preparación que tenían rumbo al Miss Universe 2026. Tras deliberación y una extensa competencia, se conoció el nombre de la ganadora.

Se trata de María Alejandra López, representante de Risaralda, quien con 32 años llegó al top 10 y avanzó como la más votada, logrando un 25,7% del apoyo del público. La participante fue aplaudida por su desempeño, tal y como se vio en redes sociales.

Esta corona significa bastante para la paisa, quien cumplió 13 años de trabajo en certámenes de belleza. Miss Universe Medellín fue quien quedó como virreina, tomando el lugar de López en caso de que no pueda cumplir con sus responsabilidades.

¿Quién es María Alejandra López?

María Alejandra López ha construido una carrera destacada en los certámenes de belleza nacionales e internacionales. La representante de Pereira, nacida el 2 de septiembre de 1994, mide 1,76 metros y es ingeniera industrial de la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá, institución en la que estudió con una beca.

Su formación académica se complementa con sus habilidades lingüísticas: habla español, inglés y francés, y pasó parte de su infancia en Tampa, Florida, Estados Unidos. Además de su experiencia en las pasarelas, su preparación y desenvolvimiento ante el público han sido parte de su recorrido en este ámbito.

Durante las actividades previas a la gala final en Barranquilla, López recibió dos reconocimientos: Miss Figura Bodytech y Miss Bulova Time. Este último destaca cualidades relacionadas con el liderazgo, la comunicación y el impacto social.

Su historia en los concursos comenzó en 2013, cuando representó a Risaralda en el Concurso Nacional de Belleza. Allí obtuvo el título de Primera Princesa y la distinción Rostro Jolie. Ese mismo año ganó Reina Hispanoamericana en Bolivia y, en 2014, se llevó la corona de Miss Caraïbes Hibiscus, en San Martín.

Posteriormente, fue elegida Miss Mundo Colombia en 2015, alcanzó el puesto de primera finalista en Miss Universe Colombia 2021 y quedó como segunda finalista en Miss Grand Internacional 2023, celebrado en Vietnam.

Cabe destacar que en el último certamen mencionado, la reina logró destacar y brillar, siendo foco de miradas por su pasarela y estilo.

Su trayectoria suma así más de una década de participación en escenarios de belleza.