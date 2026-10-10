Margarita Rosa de Francisco apareció en el hospital y dio importante noticia sobre su salud

Margarita Rosa de Francisco se ha consolidado como una de las figuras del entretenimiento colombiano que participa con frecuencia en los debates políticos que se desarrollan en redes sociales.

La actriz y escritora aprovecha sus plataformas digitales para compartir opiniones sobre la actualidad nacional, en particular sobre asuntos relacionados con el panorama político del país.

Margarita Rosa de Francisco mostró lo que hace para no envejecer, en medio de situación de salud: “No es indigno”

Sus publicaciones suelen despertar reacciones diversas entre los internautas. Mientras algunos usuarios coinciden con sus puntos de vista y respaldan sus comentarios, otros manifiestan desacuerdos y cuestionan sus posiciones, lo que mantiene sus intervenciones en el centro de las conversaciones digitales.

No obstante, recientemente, Margarita Rosa de Francisco fue foco de miradas tras compartir una inesperada foto en su cuenta de Instagram, la cual dejaba en evidencia que estaba en el hospital. La caleña fue clara sobre lo que había sucedido, despejando dudas.

De acuerdo con lo que quedó registrado, la actriz apareció desde una camilla, canalizada, luciendo una licra negra y su cabellera suelta. Allí fue cuando reveló que ya se había sometido a la cirugía de reemplazo de cadera, llevando una recuperación importante.

Margarita Rosa de Francisco no entró en detalles de lo que le hicieron, pero se mostró emocionada de poder arrancar un nuevo proceso para tener estabilidad en su cuerpo, ya que las rodillas y la espalda estaban afectadas.

“Por fin, cadera nueva. Ahora, a recuperación. Gracias, doctor Rafael Pérez”, escribió, mostrando que seguiría un paso a paso para recuperarse totalmente.

La celebridad llamó la atención de cientos de personas, quienes reaccionaron y enviaron sus mensajes de apoyo en este camino que iniciaba para tener su movilidad como antes.

Cabe destacar que la escritora había hablado del tema y había mencionado que el problema estaría relacionado con los años que ha dedicado a la actividad física. “Me he dado muy duro con el ejercicio durante toda mi vida y mis articulaciones no aguantaron”, escribió, al referirse al diagnóstico que había recibido recientemente.