Pablo Repetto tiene decidido continuar como técnico de Independiente Santa Fe en 2027 y avanza en negociaciones para renovar su contrato. A pesar de las críticas de la hinchada, ambas partes habrían empezado a hablar sobre la continuidad del proyecto en el cuadro cardenal.

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El técnico uruguayo lleva un año como DT de Santa Fe y ha conseguido, entre otras cosas, el título de la Superliga ante Junior y la histórica clasificación a cuartos de final de la Copa Sudamericana ante River Plate en el Monumental.

No obstante, el equipo de Repetto también ha quedado en deuda por su rendimiento en condición de local y la reciente eliminación en Copa BetPlay ante Once Caldas.

Sumado a eso, Santa Fe es uno de los clubes más veteranos del fútbol colombiano y a estas alturas de la temporada está pagando las consecuencias de haber hecho un esfuerzo físico para afrontar todas las competencias a nivel local e internacional.

Pablo Repetto, director técnico de Independiente Santa Fe Foto: Colprensa

Repetto decide quedarse

Más allá de los resultados que se obtengan en la fase de cuadrangulares, Repetto anunció su decisión de quedarse y las conversaciones adelantadas con el presidente Eduardo Méndez.

“Nosotros hemos hablado con Eduardo ya hace un tiempo de las intenciones de las dos partes. Están las intenciones mías, de mi cuerpo técnico, y también las del club. En el tema contractual hemos avanzado”, expresó en declaraciones para Planeta Fútbol.

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Repetto considera que “no va a haber impedimento” para llegar a un feliz término y continuar su proceso al frente de Santa Fe. “El fútbol es muy dinámico, pero nosotros estamos proyectados para seguir el año que viene, como creo que también el club. De no pasar nada raro, continuaremos en el club”, dijo.

“A mí siempre me ha gustado tener continuidad en los equipos. Yo tengo dos procesos largos que son atípicos, como me pasó en Independiente del Valle y Liga de Quito; me gustaría tener un proceso largo porque creo que es la forma en la que se puede desarrollar un equipo para lograr cosas importantes”, añadió.

Santa Fe no se rinde

Por lo pronto, Repetto y Santa Fe se enfocan en el segundo partido de los cuadrangulares ante Once Caldas. Este duelo, programado para el miércoles en Bogotá, es la oportunidad de recuperarse tras la derrota contra Medellín y mantenerse con vida en el grupo A.

“Nosotros sentimos que podemos competir con todos. En esto que es muy parejo, muy corto, yo creo que los momentos son importantes”, analizó el uruguayo.

Repetto lamentó que las lesiones hayan afectado el proceso normal de Santa Fe para llegar en mejor situación a los cuadrangulares. “En la medida en que podamos tenerlos a todos, podemos jugar de igual a igual”, apuntó.