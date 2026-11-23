En horas de la mañana de este lunes, 23 de noviembre, la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol decidió sacar los audios VAR del partido Once Caldas vs. Atlético Nacional, admitiendo que el árbitro Jhon Ospina cometió un error.

“Tras observar las imágenes suministradas, el árbitro decide, de manera equivocada, mantener su decisión de tarjeta roja”, señaló la comisión en el video publicado por la FCF.

A la jugada a la que se hace referencia es la que dejó fuera del campo a Felipe Marín por tarjeta roja, volante de los verdolagas.

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En Atlético Nacional no estuvieron de acuerdo con dicha decisión y escalaron el reclamo a través de una comunicación en la que manifestaron “preocupación por las decisiones arbitrales en Manizales”.

Adicionalmente, en otro apartado, Nacional señaló que “la expulsión de Felipe Marín es ineplicable. El VAR revisó la jugada y, aun así, se mantuvo una decisión que condicionó el partido”.

Esa misiva emitida por el cuadro verde se produjo el pasado domingo, 22 de noviembre, un día antes de que salieran los audios VAR que compartió la FCF.

Carlos Antonio Vélez se pronunció

Ante el comunicado de Atlético Nacional y la divulgación de los audios, en horas de la noche de este lunes, Carlos Antonio Vélez entró en la discusión y se pronunció al respecto en su cuenta personal de X.

Allí se fue de frente contra el juez del partido y no compartió la rapidez con la que la Federación salió a dar sus argumentos: “La Federación fue diligente y rápida ante la queja de Atlético Nacional por el funesto arbitraje de Ospina”.

También cuestionó para otras jugadas polémicas el ‘blanco blanco’: “¿Necesita una carta del Once Caldas para liberar más audios, sobre todo en las lesiones provocadas de Gómez y Barrios?“.

Para terminar su pronunciamiento, exigió que “todo” lo polémico del partido fuese difundido para no dejar dudas en el ambiente: “Me parece muy bien que se deje en claro lo polémico... pero TODO... no solamente algunas jugadas y que lo haga de oficio, ¡no a petición de parte!”.

¿Se viene sanción para Ospina?

Never Manjarrez, árbitro designado como VAR en el mencionado partido, le señaló a Jhon Alexander Ospina en el momento justo de la acción: “Te recomiendo un on-field review”, le dice a través de su intercomunicador.

Manjarrez considera que “es solo un roce” y no un golpe de lleno con los taches en la canilla como advertía el árbitro central. “Es un roce únicamente con la punta”, insiste el VAR.

Jhon Alexander Ospina y su cuerpo arbitral en el partido de Once Caldas vs. Atlético Nacional Foto: Colprensa

Posteriormente, Jhon Ospina da su apreciación de la falta de Marín y decide mantenerse en la tarjeta roja. “Yo veo el punto de contacto, veo la pierna extendida y veo con los pies un slide hacia abajo. Le rastrilla todo el pie en la canilla”, dijo el juez central.

Después de dicha salida de los audios que deja mal parado al juez Ospina, lo más seguro es que venga un recurso de apelación de Nacional, así como una posible sanción para el colegiado para lo que resta del actual semestre.