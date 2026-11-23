Medios alemanes anuncian este lunes que Luis Díaz estaría convocado para el partido de Lille vs. Bayern Múnich por la quinta jornada de la Champions League. El guajiro lleva un mes fuera de las canchas producto de una lesión muscular que le impidió atender el llamado de la Selección Colombia para los amistosos frente a Chile.

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El cuerpo técnico de Vincent Kompany quería manejar con calma el regreso paulatino de Lucho; sin embargo, se encuentran en un momento de crisis por falta de jugadores en ataque.

Y es que el pasado viernes sumaron otras dos lesiones a la ‘lista negra’. Harry Kane sufrió una rotura del ligamento sindesmótico del tobillo izquierdo y Michael Olise está entre algodones por una contusión en los dedos del pie izquierdo.

Aparte de Luis Díaz, el conjunto bávaro tampoco ha podido contar con Ismael Saibari y Serge Gnabry.

Harry Kane siendo atendido por los servicios médicos del FC Bayern Múnich Foto: Tom Weller/DPA via AP

Luis Díaz sería suplente ante Lille

Bajo este panorama, Bayern Múnich tendrá que correr algunos riesgos. Desde Alemania aseguran que Lucho estará en la convocatoria y podría sumar algunos minutos en el segundo tiempo.

Esta decisión se toma ante la falta de delanteros y la necesidad de conseguir una victoria en su visita a territorio francés. El equipo de Kompany está fuera de la zona de clasificación directa a octavos de final y le urge seguir sumando de a tres para subir en la tabla.

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Luis Díaz, quien se encuentra en la recta final de su recuperación, todavía no puede jugar desde el arranque por precaución ante una posible recaída; sin embargo, haría presencia en la lista de viajeros para ser utilizado en caso de que el partido contra Lille se complique.

“El colombiano no ha jugado ni con su club ni con su selección desde que sufrió una lesión en el empate 2-2 contra el Arsenal a mediados de octubre y podría regresar a mediados de esta semana contra el Lille”, informó el periodista Christian Falk.

El propio Lucho también habló sobre su posible regreso a las canchas. “Me siento muy bien ahora mismo. Estaré de vuelta próximamente, no sé si este partido que viene. Estoy muy feliz de estar disponible para el equipo. Quiero jugar ya, estoy ansioso por jugar”, apuntó en un evento con hinchas realizado el domingo por la mañana.

Posible alineación del Bayern Múnich

La decisión final queda en manos de Vincent Kompany, quien desde ya está elaborando el rompecabezas para enfrentar a Lille en Champions.

Así formaría el Bayern Múnich: Jonas Urbig; Konrad Laimer, Dayor Upamecano, Jonathan Tah, Josip Stanišić: Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, Tim Binder, Tom Bischof, Nataniel Brown y Lennart Karl.