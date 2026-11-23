James Rodríguez y Juan Fernando Quintero se verán las caras por primera vez desde su regreso al fútbol profesional colombiano. Este miércoles, 25 de noviembre, disputando la segunda jornada de los cuadrangulares, habrá clásico paisa en el grupo A.

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Independiente Medellín viene de ganarle a Santa Fe en condición de local (1-0), mientras que Atlético Nacional sacó un empate de su visita a Once Caldas en el Palogrande (0-0).

Verdes y rojos ya se enfrentaron este semestre por Liga y Copa; sin embargo, en ninguno de esos partidos pudo estar presente Juanfer Quintero por lesión. El volante antioqueño regresó el viernes pasado tras dos meses de recuperación y está listo para enfrentar a uno de sus grandes amigos.

El clásico de Atlético Nacional vs. Independiente Medellín está programado para iniciar a las 8:30 de la noche y será transmitido en exclusiva por Win Sports +.

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín en el Atanasio Girardot Foto: Colprensa

Previa del clásico y posibles alineaciones

Este partido se jugará en medio de polémica por el comunicado oficial en el que Atlético Nacional se quejó de las decisiones arbitrales tomadas por el árbitro Jhon Alexander Ospina en la primera fecha de los cuadrangulares.

“Respetamos la labor arbitral y entendemos que el error es parte del juego. Pero hay cifras que no podemos pasar por alto: desde enero de 2021 hemos recibido 76 tarjetas rojas en 383 partidos, una cada cinco encuentros”, expresó el cuadro verdolaga.

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La molestia de Nacional está relacionada con la tarjeta roja que vio su jugador Felipe Marín durante el partido frente a Once Caldas tras una falta sobre Jorge Cardona. Esa expulsión perjudicó los planes de Lucas González y cambió el trámite del juego con más de cincuenta minutos en inferioridad numérica.

La designación arbitral de cara al clásico paisa estará bajo la lupa de los hinchas verdolagas, quienes piden garantías para pelear por el cupo a la final de la Liga BetPlay.

De momento, Felipe Marín está descartado para jugar ante Independiente Medellín y su reemplazo sería el argentino Elías Cabrera. Estas son las posibles alineaciones para el partido del próximo miércoles:

Atlético Nacional : Franco Armani, Neider Parra, Andrés Felipe Reyes, William Tesillo, Samuel Velásquez; Jorman Campuzano, Elías Cabrera; James Rodríguez, Edwin Cardona, Marlos Moreno y Alfredo Morelos.

: Franco Armani, Neider Parra, Andrés Felipe Reyes, William Tesillo, Samuel Velásquez; Jorman Campuzano, Elías Cabrera; James Rodríguez, Edwin Cardona, Marlos Moreno y Alfredo Morelos. Independiente Medellín: Eder Chaux; Esneyder Mena, Luis Escorcia, Alfonso Simarra, Frank Fabra; Halam Loboa, Baldomero Perlaza, Yony González, Juan Fernando Quintero, John Montaño y Jeison Medina.

Qué canal transmite el clásico de Nacional vs. Medellín