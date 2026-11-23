Como es lo usual, cada semana en Cali se comparte el calendario de pico y placa que habrá para sus vehículos particulares y de servicio público. Esta será su organización para esta semana, que abarca los días 23 de noviembre a 30 de noviembre, finalizando el penúltimo mes del 2026.

Números y fechas del pico y placa

Según la Alcaldía de Cali, los vehículos particulares tendrán el siguiente pico y placa:

Lunes 23 de noviembre: vehículos terminados en 9 y 0.

vehículos terminados en 9 y 0. Martes 24 de noviembre: terminados en 1 y 2.

terminados en 1 y 2. Miércoles 25 de noviembre: terminados en 3 y 4.

terminados en 3 y 4. Jueves 26 de noviembre: terminados en 5 y 6.

terminados en 5 y 6. Viernes 27 de noviembre: vehículos terminados en 7 y 8.

Cabe recordar que la vigencia del pico y placa para carros particulares comienza a regir desde las 6:00 a.m. y va hasta las 7:00 p.m..

Las instituciones y agentes de tránsito insistieron en que, si una persona es detenida incumpliendo la restricción de pico y placa, puede recibir una sanción económica de 15 salarios mínimos legales diarios vigentes.

Cabe recordar que en la ciudad de Cali la restricción de pico y placa solo aplica de lunes a viernes. Los sábados, domingos y lunes que sean festivos no está la restricción y no hay problema con ningún número de placa.

Las motos tampoco cuentan con esta restricción, así que pueden circular por la ciudad sin importar el día o la hora en la que lo hagan.