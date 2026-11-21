El Salón del Automóvil es actualmente uno de los eventos más importantes de la industria automotor de Colombia —para muchos, el más relevante— y tras su realización en Corferias entre el 12 y el 22 de noviembre, destacaron varias referencias. Unas por su economía y otras por sus características en un mercado que se encuentra en transición.

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SEMANA hizo un recorrido en la feria y, luego de visitar varias casas automotrices, destacó la economía descubierta en algunos vehículos eléctricos. Aunque no es el predominante, algunos asistentes mostraron sorpresa al encontrar autos de menos de $60 millones.

Y es que hasta los mismos participantes de la feria reconocieron que la presencia de las nuevas marcas de origen asiático que están llegando al país promovió una guerra de precios en la reconocida feria, en la que destacaron varios modelos por sus precios bajos.

Los vehículos más económicos en el Salón del Automóvil

Vale la pena precisar que el listado de los vehículos más económicos de la feria son eléctricos y esto tiene una explicación.

Expertos de la industria explicaron a SEMANA que los automóviles sin emisiones terminan teniendo un precio más asequible para los compradores, porque el país ofrece algunos alivios tributarios por su impacto ambiental.

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En el recorrido realizado por SEMANA, se identificaron las siguientes referencias a menos de $60 millones:

FAW Bestune Xiaoma ($43.990.000)

JMV 2 ($46.990.000)

JMV 3 ($59.990.000)

GAC Aion UT Lite ($59.990.000)

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Estos modelos evidencian el protagonismo de los vehículos de origen asiático en Colombia que llegaron a competir con alternativas económicas con carrocerías pequeñas.

Guerra de precios en el mercado automotor colombiano

SEMANA conversó con varios gerentes y expertos de algunas de las marcas más importantes de la industria y todos coincidieron en reconocer que actualmente la industria vive una ‘guerra de precios’ con la llegada de las tecnologías eléctricas.

Sin embargo, marcas como Ford explicaron a esta revista que ellos no entraron en esta ‘guerra’ y que prefieren competir desde otros frentes, aunque se han reacomodado.

“Estas nuevas marcas han provocado una cierta reacomodación de algunos precios, de algunas estrategias de las marcas, pero Ford no es una marca que se concentra únicamente en el precio. Nosotros vamos un poco más allá con la experiencia, postventa, etc.”, dijo Daniel Alvarado, gerente de zona para Ford Colombia, a este medio.

Camionetas en el Salón del Automóvil 2026. Foto: Ford - API

El precio no es el único factor de relevancia en la industria y tanto la oferta en el Salón del Automóvil como los hallazgos de los expertos demuestran que hay dos tendencias muy relevantes en la industria de hoy: la hibridación y la autonomía de los eléctricos.

Las nuevas tendencias

Desde octubre, la industria automotriz colombiana le ha permitido tener mayor relevancia a los vehículos híbridos y eléctricos, que juntos superaron la cantidad de matrículas de autos a combustión.

El vocero de Ford que conversó con SEMANA destacó que actualmente esta tendencia ha sido evidente en la feria. “Los compradores se han concentrado en la hibridación y electrificación que ha venido creciendo por encima del 50% en el país”, detalló.

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Cobrando tanta relevancia los vehículos de esta nueva tecnología, este medio consultó a los propios asistentes, quienes concluyeron que una de sus preocupaciones con estos carros es la autonomía que les ofrece.

En esta materia, destacó una referencia de las marcas Dongfeng y Leapmotor en esta feria, que ofrecieron referencias de más de 1.100 y 900 km de autonomía.

Dongfeng 008: camioneta con más de 1.100 km de autonomía mixta. Foto: Dongfeng

Estas SUV destacan por tener un motor eléctrico con un impulsor a gasolina que exclusivamente funciona como generador de energía para recargar la batería cuando es necesario, y esta tecnología es la que le permite ofrecer una gran autonomía.