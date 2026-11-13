El Salón del Automóvil de Bogotá muestra una nueva pick-up híbrida enchufable y una SUV que no necesita conectarse para recargar

El Salón Internacional del Automóvil de Bogotá 2026 continúa presentando novedades para el mercado colombiano relacionado a los carros.

Entre los lanzamientos de esta edición se encuentran dos vehículos electrificados que buscan ampliar las alternativas para quienes están interesados en tecnologías diferentes a los motores tradicionales: una camioneta pick-up híbrida enchufable y una SUV que funciona con un sistema de propulsión eléctrica alimentado por un motor de gasolina.

Una de las principales novedades es la Frontier PRO PHEV, una camioneta que marca la llegada de la primera pick-up híbrida enchufable de Nissan a Colombia. El modelo combina un motor de gasolina turbo de 1,5 litros con uno eléctrico y una batería de 20 kWh.

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Esta configuración entrega una potencia combinada de hasta 350 caballos y un torque de 660 Nm. Además, incorpora tracción en las cuatro ruedas, transmisión híbrida 4-DHT y una autonomía eléctrica de hasta 75 kilómetros bajo el ciclo de homologación NEDC.

Frontier PRO PHEV Foto: Nissan

En cuanto a su venta, estará disponible en dos versiones: LE AWD y Platinum AWD. Para las primeras 50 unidades, los precios anunciados son de $219,990,000 y $259,990,000, respectivamente.

Varias novedades

La segunda novedad es la Kicks e-POWER, una SUV que introduce en este modelo una tecnología de electrificación que tiene una particularidad: las ruedas son impulsadas exclusivamente por un motor eléctrico, mientras que el motor de gasolina funciona como generador para producir la energía que alimenta el sistema.

A diferencia de un híbrido enchufable, no necesita conectarse a una toma de corriente para recargar su batería. La nueva Kicks e-POWER logra sacar 140 caballos de potencia y 315 Nm de torque, con una batería de iones de litio de 2,1 kWh.

Kicks e-POWER Foto: Nissan

El vehículo llegará en dos versiones, Advance y Platinum. Ambas incluyen una pantalla central de 12,3 pulgadas, conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, cargador inalámbrico y cuatro puertos USB tipo C.

La versión Platinum agrega elementos como un tablero digital de 12,3 pulgadas, techo panorámico, rines de 19 pulgadas y sistema de sonido BOSE de 10 parlantes. También cuenta con seis airbags y diferentes asistencias a la conducción.

La Kicks e-POWER tiene un precio de lanzamiento de $114,990,000 para la versión Advance y $129,990,000 para la Platinum, valores anunciados para las primeras 250 unidades.

Los lanzamientos en el Salón del Automóvil de Bogotá 2026 se acrecentan cada día con las nuevas marcas que se exhiben, cumpliendo su propósito de reunir nuevas propuestas y tecnologías para potenciales compradores.