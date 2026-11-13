Gremio de taxistas se pronunció sobre la revocatoria de los códigos QR obligatorios: estos fueron sus argumentos

La decisión de la Superintendencia de Transporte de revocar la obligación de instalar códigos QR en vehículos y otros espacios del servicio público de transporte generó reacciones entre los representantes del sector. Una de ellas fue la de la Asociación de Propietarios y Conductores de Taxi, que manifestó su respaldo a la determinación y destacó las gestiones que adelantó ante la entidad.

En un comunicado divulgado el 12 de noviembre de 2026, la asociación aseguró que había sostenido reuniones y presentado observaciones frente a la Resolución 009788 del 3 de agosto de 2026, mediante la cual se estableció la implementación obligatoria de estos distintivos tecnológicos.

Según ASOPROCTAX, sus cuestionamientos estaban relacionados con los principios de legalidad, reserva legal, tipicidad y debido proceso. La organización sostuvo que una autoridad administrativa no puede crear por medio de una resolución infracciones, multas o causales de inmovilización que no estén contempladas previamente en el ordenamiento jurídico.

Gremio de taxistas reacciona a proyecto que permitiría reportar mal parqueo con celulares en Bogotá

El documento, firmado por su presidente, Hugo Alberto Ospina Agudelo, también reconoció la gestión de la superintendente de Transporte, Ludmila del Carmen Vergara Rosales, por escuchar las observaciones de los representantes del sector y revisar la disposición.

Resolución original de Códigos QR

La Resolución 009788 de 2026 establecía que las empresas vigiladas por la Superintendencia de Transporte debían instalar adhesivos con códigos QR en vehículos de transporte público y otros espacios de atención a los usuarios.

El propósito era facilitar la presentación de PQRSDF (peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones) mediante el escaneo de estos elementos con un celular. El plazo establecido para cumplir con la disposición era el 31 de diciembre de 2026.

Sin embargo, la propia Superintendencia expuso en la memoria justificativa de su proyecto de revocatoria que encontró problemas en el proceso de expedición de la resolución original.

Entre los argumentos de la entidad se encuentra que respaldaran la medida y la falta de evaluaciones sobre los costos operativos y económicos que representaría para las empresas de transporte.

¿No lleva el SOAT, la licencia de conducción o la técnico-mecánica en físico? Proyecto busca evitar multas si están vigentes

Con la revocatoria anunciada por la Superintendencia, las empresas vigiladas dejarán de tener que implementar los distintivos tecnológicos exigidos exclusivamente por la Resolución 009788 de 2026, una vez la decisión definitiva entre en vigor.

Asoproctax también señaló que continuará con su labor de vigilancia y defensa de los propietarios y conductores de taxi, así como de otros sectores del transporte público individual, colectivo, especial, de pasajeros por carretera y de carga.