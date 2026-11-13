Logo
Login
Deportes

La Alemania de Klopp se sacude ante Serbia y vuelve a la pelea: tabla de posiciones en Nations League

Luego de haber empatado ante Grecia, en su última presentación la selección de Alemania regresó al triunfo y se pone a punto en Nations League.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

13 de noviembre de 2026 a las 4:51 p. m.
Jürgen Klopp (der.) celebra la victoria de su selección de Alemania sobre Serbia (izq.).
Jürgen Klopp (der.) celebra la victoria de su selección de Alemania sobre Serbia (izq.). Foto: Getty Images / DISEÑO SEMANA.COM.

Este viernes, 13 de noviembre de 2026, la selección de Alemania le ganó 3-1 en su visita a Serbia. Fue en el Rajko Mitic Stadium de Belgrado, por la quinta fecha de la fase de grupos de la Nations League.

Italia le gana a Francia en Milán
Italia ratifica su renacer y da un batacazo en la Nations League: castigó a Zinedine Zidane y Francia
Zinedine Zidane con Kylian Mbappé
Mbappé es baja en Francia para enfrentar a Italia y escala el disgusto con Zidane: “Es lamentable”

Se trata de un respiro para la Alemania que dirige Jürgen Klopp, que en la cuarta fecha había obtenido un agridulce empate en su visita a Grecia. Había cedido terreno en la tabla de posiciones, y no podía seguir perdiéndole la pista al poderoso combinado de Países Bajos.

Alemania no se guardó nada y desde el arranque se vio cómo sometió a Serbia. Corrían 3 minutos del primer tiempo, cuando el serbio Srđan Babić anotó gol en propia puerta. Era el 1-0 a favor de los alemanes y de arranque.

11 minutos después, a los 14′ del mismo primer tiempo, Florian Wirtz anotó el 2-0 que le dio tranquilidad a Alemania. De hecho, con ese marcador parcial alumbrando en el estadio, se fueron al descanso.

La segunda parte arrancó movida. Alemania encaminó lo que parecía una goleada a favor, sobre los 50′, por obra de Brajan Gruda. Parecía que los hombres de Klopp seguían de largo, pero allí pararon y, al contrario, se llevaron un susto.

Apenas pasaron seis minutos del 3-0 parcial, a favor de Alemania, cuando descontó Serbia. Un tanto del propio Srđan Babić, quien tuvo su revancha tras el gol en contra en el arranque del partido, puso cifras definitivas con el 3-1.

A los serbios se les complicó aún más el juego, debido a las dos expulsiones. La primera fue para Vanja Dragojević, sobre los 76′, y la segunda para Andrija Živković en los 89′ En contraste, Alemania ejerció su dominio.

Tabla de posiciones en el grupo A2 de la Nations League

Países Bajos es primera con 11 puntos, segunda asoma Grecia con 8 unidades, mientras que el top tres de la zona lo cierra Alemania con los mismos 8 puntos que los griegos.

Pos. Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1Países Bajos5320145911
2Grecia5221510-58
3Alemania52216338
4Serbia5005411-70

Serbia, con cero puntos y una pobre diferencia de gol de -7 tantos, cierra el grupo A2 de la Nations League.