La Alemania de Klopp se sacude ante Serbia y vuelve a la pelea: tabla de posiciones en Nations League

Este viernes, 13 de noviembre de 2026, la selección de Alemania le ganó 3-1 en su visita a Serbia. Fue en el Rajko Mitic Stadium de Belgrado, por la quinta fecha de la fase de grupos de la Nations League.

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Se trata de un respiro para la Alemania que dirige Jürgen Klopp, que en la cuarta fecha había obtenido un agridulce empate en su visita a Grecia. Había cedido terreno en la tabla de posiciones, y no podía seguir perdiéndole la pista al poderoso combinado de Países Bajos.

Alemania no se guardó nada y desde el arranque se vio cómo sometió a Serbia. Corrían 3 minutos del primer tiempo, cuando el serbio Srđan Babić anotó gol en propia puerta. Era el 1-0 a favor de los alemanes y de arranque.

¡¡DE CARAMBOLA VALE IGUAL!! La Cobra Havertz ganó de cabeza y, beneficiado por un rebote, Alemania llegó al 1-0 ante Serbia, en los primeros minutos del partido. 📺 Toda la #NationsLeague por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/3ouKZLRAtc — SportsCenter (@SC_ESPN) November 13, 2026

11 minutos después, a los 14′ del mismo primer tiempo, Florian Wirtz anotó el 2-0 que le dio tranquilidad a Alemania. De hecho, con ese marcador parcial alumbrando en el estadio, se fueron al descanso.

¡¡GOLAZO DE WIRTZ Y SUENA "1, 2, ULTRAVIOLENTO" DE LA MANO DEL BAMBI PONS!! El crack del Liverpool aprovechó un rebote de Milinkovic-Savic, la picó por encima del arquero de Serbia y marcó el 2-0 de Alemania. 📺 Toda la #NationsLeague por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/4SE1AyuNPU — SportsCenter (@SC_ESPN) November 13, 2026

La segunda parte arrancó movida. Alemania encaminó lo que parecía una goleada a favor, sobre los 50′, por obra de Brajan Gruda. Parecía que los hombres de Klopp seguían de largo, pero allí pararon y, al contrario, se llevaron un susto.

¡¡EL 10 SE CORRIÓ TODA LA CANCHA A PURA GAMBETA Y DEFINIÓ CON UN REMATE CRUZADO DESDE AFUERA DEL ÁREA!! En su debut con la Selección de Alemania, Brajan Gruda marcó un GOLAZO para el 3-0 vs. Serbia. 📺 Toda la #NationsLeague por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/ZWgSY9xgol — SportsCenter (@SC_ESPN) November 13, 2026

Apenas pasaron seis minutos del 3-0 parcial, a favor de Alemania, cuando descontó Serbia. Un tanto del propio Srđan Babić, quien tuvo su revancha tras el gol en contra en el arranque del partido, puso cifras definitivas con el 3-1.

¿TIENE RESPONSABILIDAD TER STEGEN? El arquero del Ajax no pudo asegurar un cabezazo, dio rebote hacía el medio del área y Babic firmó el 1-3 de Serbia ante Alemania. 📺 Toda la #NationsLeague por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/onQ2j8Tmlp — SportsCenter (@SC_ESPN) November 13, 2026

A los serbios se les complicó aún más el juego, debido a las dos expulsiones. La primera fue para Vanja Dragojević, sobre los 76′, y la segunda para Andrija Živković en los 89′ En contraste, Alemania ejerció su dominio.

Tabla de posiciones en el grupo A2 de la Nations League

Países Bajos es primera con 11 puntos, segunda asoma Grecia con 8 unidades, mientras que el top tres de la zona lo cierra Alemania con los mismos 8 puntos que los griegos.

Pos. Equipo PJ G E P GF GC DG Pts 1 Países Bajos 5 3 2 0 14 5 9 11 2 Grecia 5 2 2 1 5 10 -5 8 3 Alemania 5 2 2 1 6 3 3 8 4 Serbia 5 0 0 5 4 11 -7 0

Serbia, con cero puntos y una pobre diferencia de gol de -7 tantos, cierra el grupo A2 de la Nations League.